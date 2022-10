Come sarà il nuovo stadio della Roma

Lo studio di fattibilità è da una settimana sul tavolo del sindaco Roberto Gualtieri. Intanto emergono i primi dettagli sul progetto del nuovo stadio della Roma a Pietralata. Un impianto fortemente voluto dalla proprietà Friedkin disposta a investirci più di 400 milioni.

La concessione e i posti a sedere

Un dettaglio emerso in queste ore è la durata della concessione che sarà di 90 anni. Il nuovo stadio che dovrebbe essere pronto per il 2027 sarà sempre a disposizione dei cittadini. Il progetto prevede la costruzione di un impianto multifunzionale e sostenibile, aperto tutti i giorni dell’anno. Si parla di un’area complessiva di 160 mila metri quadrati articolata su tre livelli. Rispetto all’Olimpico la capienza degli spettatori sarà fortemente ridotta: 55 mila posti di base con un extra che consente di arrivare a 62 mila posti. Gli spazi per i vip, nello specifico, saranno 5.500. Poi, ovviamente, ci sarà un ampio parcheggio: 10 mila stalli per motorini e biciclette più 4.044 posti auto.

I ristoranti e il Museo interattivo

Per mangiare saranno messi a disposizioni 9 mila metri quadrati, riservati ad ospitalità e attività di ristorazione. Poi c’è il Museo della Roma con percorsi interattivo, proprio vicino al Fan Store, che vende il merchandising ufficiale. Una novità è quella del Bar Sport che trasmetterà, non solo le partite della Roma, ma anche altri eventi sportivi internazionali. E ancora verranno allestiti uno spazio per il gaming, un centro fitness, un centro medico per visite specialistiche ed esami diagnostici e un asilo aperto tutta la settimana che potrà usufruire anche delle aree verdi realizzate intorno allo stadio. Due le aree in cui verranno suddivisi gli spazi esterni: c’è il parco di 110 mila metri quadrati dove sorgerà lo stadio e il Parco centrale (55 mila metri quadrati), vicino ai nuovi edifici dell’Istat e dell’Università La Sapienza. Tra le opere di urbanizzazione sono previste piste ciclabili e pedonali.

Costi e benefici del progetto

L’investimento sarà di 440,3 milioni con un finanziamento bancario di 339,6 milioni, 145,6 di capitale di rischio e 96,9 milioni per la copertura del fabbisogno Iva. Secondo le stime, l’opera porterà alla città 4 miliardi in dieci anni per la città: il 43 per cento legato all’incremento delle entrate fiscali, il 41 per cento allo sviluppo delle imprese locali, il 10 per cento alla rivalutazione del mercato immobiliare, il 6 per cento all’aumento della forza lavoro. Si parla di 2.500 posti creati di lavoro in 10 anni. Il ricavo totale del primo anno dovrebbe portare nel primo anno 51,7 milioni che dopo 10 anni dall’inizio dei lavori arriveranno 69,8.