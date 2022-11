Ferrari, ufficiali le dimissioni di Binotto: lascia a fine anno

Ferrari, Binotto si dimette

Dopo le dimissioni del cda della Juventus, Andrea Agnelli compreso, rivoluzione anche in casa Ferrari. Mattia Binotto, team principal della Scuderia Ferrari, si è dimesso e il 31 dicembre lascerà Maranello. Le dimissioni sono state accettate da Ferrari, con un sentito ringraziamento del ceo Benedetto Vigna. “Desidero ringraziare Mattia per i suoi numerosi e fondamentali contributi nei 28 anni passati in Ferrari, e in particolare per la sua guida che ha portato il team ad essere di nuovo competitivo nella scorsa stagione”, ha spiegato Vigna.

“Grazie a questo, siamo in una posizione di forza per rinnovare il nostro impegno, in primo luogo per i nostri incredibili fan in tutto il mondo, per vincere il piu’ importante trofeo nel motorsport. Tutti noi della Scuderia e nella piu’ vasta comunita’ Ferrari auguriamo a Mattia tutto il meglio per il futuro”, ha aggiunto il ceo.

Alti e bassi

Le voci di un cambio al vertice del team Ferrari, prima smentite e ora confermate, si susseguivano ormai da settimane. Ferrari viene dal miglior anno in Formula 1 dopo tante stagioni di delusioni. Sono tornate le vittorie di Gran Premi, con i piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Ma il secondo posto sia nel campionato piloti sia in quello costruttori ha lasciato comunque l’amaro in bocca. Troppi gli errori del muretto in stagione e la sensazione di potersi giocare il Mondiale fino alla fine è rimasta ai tifosi, che chiedevano l’addio di Binotto da Ferrari.

Addio dopo 28 anni

“Con il dispiacere che ciò comporta, ho deciso di concludere la mia collaborazione con Ferrari. Lascio un’azienda che amo, della quale faccio parte da 28 anni, con la serenità che viene dalla convinzione di aver compiuto ogni sforzo per raggiungere gli obiettivi prefissati”, ha commentato Binotto. Il team principal della Ferrari sottolinea che lascia una squadra “in crescita” e una scuderia “forte, pronta per ottenere i massimi traguardi”.

Inizia ora il processo per identificare il nuovo team principal della Scuderia Ferrari, che dovrebbe concludersi nel nuovo anno.