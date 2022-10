Sito porno offre 200 milioni per mettere il suo nome allo stadio dell’Everton

Duecento milioni per rifarsi lo stadio. Un’offerta che non si può rifiutare, nemmeno nella ricchissima Premier League. In cambio di questi soldi l’Everton, infatti, dovrà solo dare all’impianto il nome della società che finanzia il progetto. E lasciarglielo una tantum per qualche iniziativa. Sembra facile. Ma dove sta l’inghippo? Questa società che partecipa alla gara d’appalto è un noto sito per adulti, Stripchat. Non il massimo per denominare lo stadio di una della seconda squadra di Liverpool.

La proposta all’Everton di Stripchat

La notizia è stata riportata dal media britannico, Sportbible. Da anni l’Everton vuole abbandonare la sua vecchia tana e trasferirsi in una struttura più moderna, in costruzione e pronta entro il 2026.Tra i candidati a finanziare come sponsor il progetto (dal valore di 500 milioni) c’è il sito per adulti. L’offerta di Stripchart è di 20 milioni di dollari a stagione per 10 anni. Un proposta che prevede che lo stadio si chiami Stripchat Sustainability Stadium e venga usato per alcune iniziative dedicate alla salute sessuale. Per ora non c’è stata la replica della società inglese. Chissà cosa risponderà a Stripchat che in passato aveva già provato senza successo a legarsi a diverse franchigie di sport statunitensi.

Che cosa sono i naming rights

Una delle nuove frontiere, in campo di sponsorizzazioni calcistiche, è quella che riguarda i naming rights, cioè il diritto per uno sponsor di dare il nome a un impianto sportivo. Diritto che costa caro, come si nota dai contratti stipulati da club come Bayern Monaco e Juventus con Allianz, e dal Barcellona con Spotify.In cambio del notevole esborso i partner possono sia dare il loro nome all’impianto, sia piazzarlo sui tabelloni pubblicitari.