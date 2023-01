Tutti contro Dazn per gli ultimi disservizi: Urso convoca l'azienda il 10 gennaio, lettera della Serie A

Tutti contro Dazn: Urso convoca l’azienda

Ricomincia il campionato e ritornano le polemiche su Dazn e il suo servizio ballerino. Finito al centro delle lamentele solo qualche giorno fa per i rincari degli abbonamenti, la prima giornata del 2023 di Serie A ha portato nuovi disservizi. In particolare al centro della bufera i problemi riscontrati da moltissimi tifosi durante Inter-Napoli.

Una situazione non nuova che ha provocato un’immediata risposta delle istituzioni. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha convocato l’azienda per un tavolo di confronto martedì 10 gennaio. Un incontro a cui parteciperanno anche il suo collega titolare dello Sport, Andrea Abodi, e “i vertici della serie A”, come ha chiarito lo stesso Urso.

Dazn in serata ha espresso la sua posizione con una nota. Dazn si “scusa” con “alcuni suoi clienti” interessati dal disservizio per Inter-Napoli, “che è stato causato da una terza parte”, e valuterà “azioni per tutelare il servizio offerto”. L’azienda sostiene che “la qualità e l’attenzione verso il consumatore rimangono per noi priorità imprescindibili”.

Urso: “Serve chiarezza”

Al centro dei pensieri di Urso c’è la “tutela dei consumatori”. “Ho convocato per il 10 gennaio al ministero i vertici della società Dazn, con il Ministro dello sport, Andrea Abodi e i vertici della Serie A”, spiega Urso.

“Il perpetuarsi del disservizio – precisa il ministro, riferendosi ai casi precedenti – impone di fare chiarezza sulle azioni che la società intende prendere” e sugli “investimenti in rete e tecnologia, al fine di rispondere alle esigenze degli utenti”.

Anche la Lega Serie A contro Dazn

Ma le proteste non arrivano solo da parte delle istituzioni politiche. Anche la Serie A si è mossa. L’ad della Lega Luigi De Siervo ha informato stamattina, durante l’assemblea, di aver inviato una lettera formale a Dazn, evidenziando la propria dura presa di posizione sul mancato rispetto degli obblighi contrattuali.

Protestano anche le associazioni dei consumatori, alcune delle quali chiedono di essere presenti al tavolo del ministero. Durante la prima fase del campionato disservizi simili avevano portato l’Agcom a chiedere indennizzi per i clienti danneggiati. Il Codacons ha già annunciato battaglia in questo senso: presenterà un nuovo esposto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.