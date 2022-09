Wanda Nara e Mauro Icardi si separano

Dopo Francesco Totti e Ilary Blasi è scoppiata un’altra coppia d’oro del pallone. Questa volta è il turno di Wanda Nara e Mauro Icardi. La showgirl argentina ha infatti annunciato su Instagram la separazione da quello che è suo marito, ma anche il suo assistito nel calcio. “È un momento molto doloroso, ma preferisco che le cose si sappiano da me – ha detto sul social chiudendo una storia che aveva avuto già i suoi scricchiolii e retroscena piccanti – non fornirò altri dettagli. Ora è prioritario tutelare i miei figli”. Presto però sarà pure il momento di dividere il ricco patrimonio della coppia: si parla di oltre 60 milioni da spartire. Tempo al tempo. Intanto vediamo cosa possiedono

Le attività dei due

Pochi mesi fa è stato il quotidiano Noticias ad elencare i beni dei due che, già in crisi da tempo, si erano visti l’ultima volta addirittura a giugnio. Partiamo proprio dal calcio. Wanda Nara, prima era già sposata con il centravanti Maxi Lopez, amico di Icardi ai tempi della Sampdoria. Ma è proprio con Maurito che ha messo un bel piede nel business dello sport. Oltre ad essere agente del marito (da cui ha due figli più i tre dal precedente matrimonio) è proprietaria al 100% della società World Marketing Football con la quale gestisce il marchio MI9 legato al centravanti. Poi ci sono la Wan Collection, una linea di abbigliamento e cosmetici con cui ha iniziato a collaborare nel 2017 e la Wanda Cosmetics, avviata da pochi mesi.

Lo stipendio di Icardi e gli appartamenti

Icardi ora gioca in Turchia al Galatasaray, ma è di proprietà del Psg. E fu proprio la moglie nel 2019 a propiziare la rottura con l’Inter, squadra di cui era bomber e capitano, e il trasferimento oltralpe. Ora Icardi guadagna 6.750.000 euro l’anno, di cui 6 milioni versati dai francesi. Nonostante l’allontanamento professionale da Milano, la coppia è sempre rimasta legata al capoluogo meneghino. Dove ha due appartamenti. Uno si trova a pochi passi da San Siro ed è munito di piscina privata e terrazza. L’altro è nel quartiere Porta Nuova. Questo in centro. Perché la coppia ha pure una casa in campagna da 2 milioni di euro a Gallarate, provincia di Novara. E, da vip che si rispettino, hanno comprato una villa sul lago di Como. Alcuni possedimenti sono anche il Argentina: ad esempio c’è una casa a Tigre in cui Nara ha vissuto nei primi mesi di matrimonio con Maxi Lopez.

Il parco auto

Sette le auto di lusso che possiedono i due: Lamborghini Huracan Spyder blu (valutata circa 230 mila euro), una Bentley Bentayga (150 mila euro), una Rolls Royce Ghost di 300 mila euro, un Hummer H2 personalizzato con playstation dentro che è valutato all’incirca 110 mila. A concludere il parco auto, una Mercedes Benz Classe G. un Range Rover (entrambi dal valore di 160mila euro) e un camion Cadillac Escalade che supera quota 100 mila.