La catena di barbershop Barberino’s raccoglie 3 milioni

La catena di barbershop Barberino’s

Barberino’s, la catena di barbershop che sta rivoluzionando la professione del barbiere in Italia, annuncia un round di investimento da 3 milioni di euro. I fondi serviranno a consolidare la presenza del brand in Italia e ad avviare il processo di espansione internazionale.

Il round coinvolge il Fondo Rilancio Startup gestito da CDP Venture Capital SGR, oltre a importanti esponenti del mondo imprenditoriale italiano, tra cui l’ex calciatore Claudio Marchisio e il Chairman e Co-founder di Yamamay Francesco Pinto. Inoltre, Pinto entra nel board come Presidente non operativo, mentre Marchisio diventa brand ambassador di Barberino’s.

Parte dell’investimento viene raccolto attraverso la piattaforma di venture investing Doorway, mentre il round è coordinato da Growth Capital, advisor leader in Italia per operazioni di finanza straordinaria per scaleup e PMI, nell’ambito del programma di accelerazione e fundraising A-Road.

Barberino’s vanta 20 barber shop diretti in Italia, a cui si aggiungono un negozio in franchise a Seoul, in Corea del Sud, i Barber Corner itineranti, una Barber School per formare la nuova generazione di barbieri e due linee esclusive, con oltre 30 proposte tra prodotti di cosmesi, profumi e accessori.

Per il 2022 Barberino’s prevede un fatturato pari a 3,5 milioni di euro (e un run-rate di 5 milioni annualizzato per le nuove aperture) in forte aumento rispetto ai 2 milioni del 2021 e al milione del 2020, rappresentando così non solo un’eccellenza del settore, ma anche un esempio concreto della ripresa del mercato durante e dopo il periodo della pandemia.

I fondi raccolti verranno utilizzati per consolidare la presenza del brand sul territorio italiano, rafforzare la macchina operativa per scalare ancora più velocemente e avviare il processo di internazionalizzazione.

“La priorità è l’espansione all’estero. La nostra ambizione è portare Barberino’s in tutto il mondo, iniziando dalle principali capitali europee. Il nostro settore è ancora estremamente frammentato, in Italia e all’estero. Abbiamo la potenzialità e la volontà di svolgere un ruolo da protagonisti, non solo attraverso una crescita organica ma anche tramite partnership e possibili acquisizioni”, commentano i fondatori di Barberino’s Michele Callegari e Niccolò Bencini. “Siamo orgogliosi del fatto che professionisti come Francesco Pinto, top player internazionale nel mondo retail, e Claudio Marchisio, campione sportivo e icona lifestyle italiana, abbiano creduto nel nostro progetto. Con questa operazione possiamo fare un ulteriore salto di qualità: oggi il brand è più forte, più veloce e ancora più bello”.

“Sono felice di accompagnare il Consiglio di Amministrazione di Barberino’s in questo progetto innovativo e, allo stesso tempo, fondato sui valori del ‘bello e fatto bene’ della tradizione artigianale italiana. Barberino’s oggi si pone come l’insegna di riferimento del proprio settore in Italia e ha tutte le potenzialità per diventare un’icona a livello internazionale – commenta Francesco Pinto -. La digitalizzazione ha inoltre permesso a Barberino’s di consolidare una community di appassionati, generando una moltitudine di ambasciatori che condividono uno stile improntato ai valori di questa giovane eccellenza italiana. Sono convinto che il binomio tradizione e innovazione rappresenti una grande risorsa per la nostra economia e che start-up innovative come Barberino’s possano esprimere valori di assoluto interesse, promuovendo non solo l’occupazione, ma anche l’evoluzione di competenze artigianali come quelle di questa storica tradizione italiana basata sulla maestria e sul saper fare”.

“Credo che la ricerca della bellezza sia un elemento importante per il proprio benessere. Mi ritrovo perfettamente con la mission di Barberino’s e i valori che rappresenta – spiega Claudio Marchisio -. Benessere, cura di sé, eleganza, attenzione ai dettagli sono al centro di un’esperienza multisensoriale che il servizio di Barberino’s regala ai propri ospiti, i quali, utilizzando nel quotidiano i prodotti a marchio ideati dall’azienda, possono restare connessi nel tempo a queste emozioni positive”.