Carbon Maps raccoglie 4 milioni e prepara lo sbarco in Italia

Carbon Maps raccoglie 4 milioni

Carbon Maps, la prima piattaforma di valutazione e gestione del clima per l’industria alimentare, ha annunciato un round di pre-seed da 4 milioni di euro con le società europee di venture capital Breega e Samaipata e ora guarda all’Italia, in quanto secondo mercato agroalimentare d’Europa.

I fondi raccolti serviranno per sviluppare nuove funzionalità e potenziare i modelli della sua piattaforma, assumere circa 15 nuovi talenti ed espandere i suoi servizi ad altri paesi dell’Ue.

L’IA per valutare l’impatto ambientale

Utilizzando modelli matematici abbinati all’intelligenza artificiale, la piattaforma di Carbon Maps esegue una valutazione rapida e ad alta precisione dell’impatto ambientale dei prodotti di consumo, degli ingredienti e delle materie prime. Carbon Maps raccoglie e analizza i dati in tutte le fasi della catena alimentare, dagli agricoltori ai consumatori, per calcolare una varietà di indicatori di impatto, come l’impronta di carbonio, l’impatto sulla biodiversità, l’uso dell’acqua e il benessere degli animali, fornendo agli attori di tutte le fasi della filiera (produttori, cooperative, marchi, distributori) strumenti per valutare e monitorare le rispettive strategie climatiche.

La piattaforma prevede di coprire tutti gli indicatori chiave necessari per supportare le strategie ESG delle aziende alimentari e, in particolare, integrerà l’Eco-Score, l’etichetta ambientale dei prodotti di consumo prevista dalla legge francese sul clima e la resilienza, che dovrebbe entrare in vigore entro la fine del 2023.

L’Italia è il secondo mercato agricolo d’Europa

“La nostra ambizione è diventare la principale piattaforma di contabilità ambientale che riunisce tutti gli attori della catena del valore alimentare, consentendo loro di valutare l’impatto climatico dei loro prodotti in modo da poterlo ridurre in modo sostenibile”, ha spiegato Patrick Asdaghi, ceo di Carbon Maps.

E sull’Italia aggiunge: “Si tratta di un mercato chiave perché dopo la Francia è il secondo mercato agricolo (al pari della Germania) in Europa; ospita alcuni dei migliori marchi alimentari al mondo e ha una forte cultura della produzione locale e sostenibile. Stiamo lavorando per garantire solide partnership nel settore alimentare in Italia, per dotare gli attori industriali della nostra piattaforma e aiutarli a valutare e gestire meglio gli imperativi di riduzione dell’impatto climatico, a casa e, soprattutto, nei paesi in cui esportano. Siamo entusiasti di poter consolidare il nostro percorso con l’annuncio del finanziamento di oggi”.