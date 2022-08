La startup italiana commerciovirtuoso.it

La startup italiana commerciovirtuoso.it è stata inserita da Shopify nella top 10 dei migliori marketplace 2022, subito prima di Facebook e tra colossi come Amazon, Ebay e Zalando. La piattaforma di origine siciliana ma con sede a Venezia, nata a marzo 2020, ha visto una crescita di oltre il 250% nell’ultimo anno; risultato ottenuto da un team interamente sotto i 30 anni, a prevalenza femminile, che è stato capace di tradurre la visione di un marketplace sostenibile in una piattaforma semplice per venditori e clienti.

«Siamo molto soddisfatti – dichiara Gabriele Conti Taguali, Ceo e founder della startup – che un’azienda nata nel Sud Italia, in così breve tempo, possa competere con le big e-com tech americane». Negli ultimi 12 mesi commerciovirtuoso.it ha restituito oltre trenta milioni di risultati ai motori di ricerca, favorendo l’incontro tra clienti orientati ad acquisti sostenibili e Pmi. «È un marketplace generalista che basa la sua formula su due parole chiave: italianità ed eticità. Una soluzione interessante per le Pmi italiane, perché promette commissioni di vendita contenute a partire dall’8%, ma anche per i clienti, che sanno di trovarvi prodotti di qualità e con un’attenzione all’impatto ambientale e sociale», si legge su Shopify.

Le due realtà sono però collegate nel business. Se un venditore ha un e-commerce su Shopify può iniziare a vendere online anche su commerciovirtuoso.it connettendo il proprio negozio virtuale. Il seller può importare automaticamente tutti i suoi prodotti impostando una regola per incrementarne o decrementarne il prezzo; tenere l’inventario del negozio Shopify sincronizzato con commerciovirtuoso.it e importare automaticamente gli ordini da questo al suo Shopify. Infine può mappare il tipo di prodotto personalizzato del proprio Shopify con le categorie di commerciovirtuoso.it. La startup italiana si definisce come «marketplace sostenibile» dove ogni prodotto che si acquista è venduto da un negozio italiano.

«Quando acquisti online», si legge sul sito, ci sono piattaforme «che ti consegnano il mondo in 24 ore e quelle che ti offrono il miglior prezzo sul mercato (ma il prodotto dopo un mese). Noi facciamo qualcosa di diverso: ti assicuriamo che con i tuoi acquisti tu possa tutelare l’occupazione nel nostro paese e renderlo un posto migliore». Tutti i venditori di commerciovirtuoso.it sono negozi fisici italiani, non magazzini automatici. Il marketplace fa propri anche parametri di sostenibilità utilizzando un metodo di valutazione dell’impatto ambientale e sociale dei prodotti. Un algoritmo prende in considerazione caratteristiche come la compostabilità, l’utilizzo di materie prime riciclate e provenienti da fair-trade.