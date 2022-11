La startup dei prestiti Credimi verso l’apertura del capitale

La fintech Credimi

Credimi è un’azienda fintech leader nei finanziamenti digitali per imprese in Europa ed è un intermediario finanziario autorizzato e vigilato da Banca d’Italia. I grandi azionisti, secondo Merger Market, stanno valutando varie opzioni per aprire la struttura del capitale, probabilmente nel 2023. L’azionariato è composito e numeroso.

Secondo documenti consultati da Verità&Affari, il principale socio è Ignazio Maria Rocco di Torrepadula che è l’amministratore delegato con il 20,33%, seguito da Vertis sgr con l’8,5%, United Ventures sgr 7,66%, Merloni holding 6,3%, Tikehau Capital 4,98%, Hans Paul Buerkner 4,2%, Deutsche bank 1,83%, Sella holding 1,6%. Credimi è stata creata da imprenditori, per imprenditori.

La storia di Credimi

Nel 2015 Rocco di Torrepadula insieme ad una squadra di giovani talenti ha fondato la startup a Milano. Un gruppo di imprenditori italiani, tra cui Nerio Alessandri, Alessandro e Mauro Benetton, Lorenzo Pellicioli, Massimo Tosato, Dante Roscini, hanno sposato il progetto e investito oltre 8 milioni di euro. Con l’ingresso, nel 2018, di United Ventures e Vertis, l’investimento a titolo di equity è salito a oltre 18 milioni di euro. I fondatori, insieme al management e ai dipendenti, detengono la maggioranza delle quote dell’azienda.

Fin dal primo anno la società finanziaria ha ottenuto risultati record, diventando la piattaforma con la più veloce crescita nel settore del digital lending in Italia ed Europa. Dal 2017 ha ricevuto 100 mila richieste di finanziamento, erogato finanziamenti per oltre 2 miliardi, risposto a 120 mila chiamate di imprenditori e clienti.

Il settore del credito

Credimi vuole semplificare l’accesso al credito delle imprese, e non solo. Opera per rendere l’accesso al credito per le pmi ancora più semplice e veloce e vogliamo diventare il punto di riferimento degli imprenditori e delle loro imprese, sostenendo i loro progetti, ascoltando le loro esigenze, aiutandoli a crescere, a cambiare e a rinnovarsi.

La liquidità che eroga alle aziende italiane attraverso le varie soluzioni finanziarie, oltre che da un investimento diretto, proviene da capitali privati raccolti da investitori istituzionali quali banche e fondi di gestione del risparmio. In questo modo, attraverso la propria piattaforma digitale, permette di far confluire le risorse messe a disposizione delle famiglie di risparmiatori italiani, alle imprese, con importanti benefici per tutti. I finanziamenti a medio lungo termine sono inoltre coperti dalla garanzia dello Stato attraverso il Fondo di Garanzia.