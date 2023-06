DemoDay: ecco le otto startup che anticipano il futuro

Le otto starup che anticipano il futuro a DemoDay

Grande partecipazione per il Demo Day di Magic Spectrum, il programma della Rete nazionale acceleratori Cdp gestito da Digital Magics dedicato alla crescita di startup che sviluppano soluzioni software in ambito IoT e 5G per lo sviluppo e l’innovazione delle aziende e anche per le abitudini dei consumatori negli ambiti nei quali si sta costruendo il futuro: Mobility2030, Computer vision, Edge Computing, Telemedicina e Industria 5.0. E che ha incrementato la propria dotazione finanziaria per investimenti in fase di accelerazione e successivi follow on passando da 3,55 milioni di euro a 4,55 milioni di euro grazie all’apporto di Fondazione Compagnia di San Paolo.

Le otto startup selezionate

Davanti ad una platea di investitori sono state presentate le otto startup selezionate per il secondo batch del programma di accelerazione. CityZ, grazie al suo sensore ultrasottile brevettato, facile da installare sul manto stradale tramite incollaggio, e all’utilizzo di componenti duraturi e miniaturizzati, è in grado di monitorare le aree di parcheggio e comunicare lo stato degli stalli in tempo reale.

ExpoAlert ha sviluppato un sensore da posizionare sotto i beni di lusso per riconoscere e memorizzare le loro caratteristiche fisiche, comunicandole all’app e notificando in tempo reale al proprietario eventuali rimozioni non autorizzate.

Cognivix mira ad automatizzare i processi produttivi delle Pmi, attraverso un sistema di visione computerizzata, alimentato basato su Ai, precedentemente addestrato sulla loro stazione di formazione. Il sistema di visione espone un’interfaccia di programmazione per il controllore del robot che gli consente di individuare la posizione e l’orientamento aggiornati dell’oggetto da afferrare.

Evometrika ha sviluppato un’unità di elaborazione video in esecuzione locale collegabile a un massimo di 8 telecamere preinstallate, per trasformarle in dispositivi smart in grado di identificare volti, persone e veicoli.

Lokit sta sviluppando un’infrastruttura di ricarica pubblica a livello nazionale per sostenere la crescita degli elettrici in Italia e promuovere la mobilità sostenibile.

La piattaforma Wetraffic di Trafficlab sfrutta l’intelligenza artificiale, la computer vision e i dati Fcd per raccogliere informazioni precise sul traffico per i comuni e le autorità stradali. Combina la gestione strategica del traffico con il controllo operativo e raccoglie dati da diversi sistemi per fornire una comprensione olistica della situazione del traffico.

Med58 ha sviluppato una piattaforma specializzata nel follow-up clinico, nella raccolta di dati sanitari e nella loro applicazione a supporto delle prestazioni mediche. Il software può integrarsi con le piattaforme esistenti, senza richiedere alcuna transizione ai clienti.

Switch è una piattaforma basata su machine learning e Ai che ottimizza le flotte di veicoli in sharing, proponendo la distribuzione più efficiente dei veicoli in base alla domanda di mobilità prevista, la prioritizzazione della manutenzione e soluzioni di routing intelligenti per massimizzare le operazioni nel minor tempo possibile.

Partner di livello europeo

“La Fondazione è in prima linea per posizionare Torino e l’Italia sulla mappa europea degli ecosistemi dell’innovazione.” – ha dichiarato

Francesco Profumo, presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo. – In tale cornice, il programma Magic Spectrum ha dimostrato di essere una preziosa fucina di opportunità imprenditoriali collocate sulla frontiera dell’innovazione tecnologica. È quindi con entusiasmo che la nostra Fondazione entra in qualità di socio nel veicolo di investimento di Magic Spectrum, contribuendo così a dare ulteriore impulso all’ecosistema imprenditoriale locale e nazionale.”

Magic Spectrum può contare inoltre su Corporate Partner che rappresentano l’eccellenza nel settore della connettività e dell’IoT quali: Cisco, Inwit, Irideos, Melita, Reale Group, UnipolTech, sul supporto di STMicroelectronics e dei partner tecnici i3P, Iren e Var Industries.

Le rete degli acceleratori

“Magic Spectrum è nato nel 2021 con l’obiettivo di creare un hub europeo che coinvolgesse investitori istituzionali, le più importanti aziende nell’ambito della connettività e le migliori startup attive nello sviluppo di soluzioni IoT e 5G. – ha commentato Ludovico Facchini, program director di Magic Spectrum e partner di Digital Magics. – Un progetto chiaro che nel 2022 ha ottenuto un primo riconoscimento con l’entrata di Cdp venture capital Sgr, socio di riferimento, permettendo a Magic Spectrum di entrare nella Rete nazionale acceleratori Cdp. Le competenze industriali sono state valorizzate dall’adesione a Magic Spectrum di dieci Corporate Partner, aziende e organizzazioni di portata europea o globale che hanno ulteriormente potenziato l’attrattività del percorso di accelerazione”