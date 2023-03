Filetteria Italiana punta a 10 nuovi ristoranti e all'IA in cucina

Filetteria Italiana raddoppia e raccoglie un milione

Ha raddoppiato l’obiettivo di raccolta prefissato, raggiungendo la somma un milione di euro. Un risultato record Filetteria Italiana, la catena di ristoranti che ha in menù 18 varianti di filetto, nell’operazione di crowdfunding. “Un grande successo che dimostra l’interesse del pubblico degli investitori per una realtà innovativa e tecnologicamente avanzata, un unicum nel panorama della ristorazione italiana”, commenta il founder e ceo Edoardo Maggiori.

La Filetteria Italiana è il brand di punta del gruppo Sun Tzu, un gruppo specializzato in format di ristorazione, ed è il primo ristorante creato dalla mente del founder, Edoardo Maggiori, nel 2015. Dal 2018, con la moltiplicazione dei ristoranti, Filetteria Italiana è stata costituita come gruppo retail e oggi rientra sotto la holding Sun Tzu.

Grazie ai fondi raccolti con il crowdfunding, Filetteria Italiana – che attualmente ha sette ristoranti a Milano, di cui l’ultimo inaugurato a febbraio in via Burlamacchi – punta ad aprire entro l’estate un ristorante a Como e due Filetterie a Roma. Una parte dei fondi raccolti con il crowdfunding, inoltre, sarà utilizzata per implementare un sistema di CRM per ottimizzare la gestione dei processi di acquisto, selezione e vendita e semplificare i processi di prenotazione, in un’ottica di miglioramento della redditività. Infine, sarà avviato il percorso per aumentare la presenza della robotica e dell’Intelligenza artificiale all’interno dei ristoranti, con il fine di automatizzare i processi culinari.

L’intelligenza artificiale in cucina

Attualmente il gruppo Sun Tzu ha già dotato tutti i ristoranti La Filetteria Italiana di cocktail machine, delle consolle automatizzate dotate di touch screen per la creazione di drink, in cui il bartender interviene nella finalizzazione del bicchiere con ghiaccio e garnish. Il progetto di intelligenza artificiale kitchen robot, invece, prevede l’inserimento all’interno delle cucine di Filetteria Italiana di alcune macchine per la porzionatura e la cottura della carne; i robot non andranno a incidere sulla presenza di personale in cucina – rimanendo sempre indispensabile e fondamentale il controllo umano – ma andranno a ottimizzare la preparazione e la giustezza della cottura, anche in termini di piacevolezza del gusto e di esperienza sensoriale. L’obiettivo è di dotare tutti i ristoranti di kitchen robot in un tempo stimato di due anni.

I conti di Filetteria Italiana

La società ha avuto una crescita esponenziale in termini di fatturato da 730mila euro nel 2019 a 5,545 milioni di euro nel 2021 con un EBITDA di oltre il 9%; la chiusura del fatturato 2022 si attesta a 7,8 milioni di euro. La Filetteria Italiana è considerata un’attività facilmente replicabile nelle maggiori città italiane e nelle grandi capitali europee. Il settore della ristorazione in Italia nel 2021 ha prodotto 68 miliardi di fatturato, ed è cresciuto del 20% rispetto all’anno precedente.