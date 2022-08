Finanza.tech reinventa la gestione dei magazzini delle Pmi italiane

Un nuovo valore ai magazzini delle Pmi italiane

Finanza.tech e Supply@ME Capital, innovativa piattaforma fintech italiana quotata su London Stock Exchange che fornisce servizio di Inventory Monetisation alle aziende manifatturiere e commerciali – comunicano la loro partnership commerciale per una maggiore penetrazione del prodotto sul mercato italiano. Un forte focus sulla proposizione di prodotti alternativi attraverso i più moderni sistemi tecnologici e una volontà comune di semplificare lo sviluppo delle PMI: sono questi i due elementi che hanno reso possibile questo progetto sinergico che si prepara a partire. Una partnership di rilievo che ha l’opportunità di dare un supporto concreto all’economia reale in un momento cruciale.

La collaborazione tra le due realtà nasce con l’obiettivo di coniugare i servizi di consulenza finanziaria di Finanza.tech con il servizio di Inventory Monetisation di Supply@ME Capital per estendere anche in Italia un modello di business di interesse globale. Un aiuto concreto a 360 gradi per le PMI italiane, in un momento di grave incertezza sul futuro. La peculiarità che accomuna le due realtà è la centralità dell’innovazione di processo (digitale) e di prodotto (nuovi prodotti/paradigmi): mentre Finanza.tech opera grazie all’utilizzo di tecnologie di Intelligenza Artificiale, Supply@ME Capital mette a disposizione delle aziende un innovativo prodotto in grado di monetizzare le scorte di magazzino e migliorare, in generale, la gestione delle informazioni riguardanti il c.d. “inventory”.

Finanza.tech è un financial enabler – ovvero abilitatore tecnologico di nuovi prodotti e processi nel mondo finanziario – e si occupa di fornire consulenza finanziaria alle PMI in modo semplice e innovativo. Grazie ad un algoritmo proprietario, è in grado di interpretare i dati finanziari delle imprese e identificare i loro bisogni latenti proponendo all’impresa le soluzioni e i prodotti finanziari più adatti a rispondere alle esigenze emerse durante l’analisi. Tutto avviene in maniera interamente digitale. Tutti gli utenti hanno la possibilità di ottenere, con un click, un dossier che fornisce una fotografia generale dello stato economico-finanziario dell’azienda e di incrociare le proprie esigenze con le offerte di decine di istituti di credito, tradizionali o fintech, in modo automatico e istantaneo.

Nicola Occhinegro, CEO & Founder di Finanza.tech, commenta: “Siamo orgogliosi di aver stretto questa partnership. Soprattutto perché Supply@ME ci permette di fornire un servizio che integra perfettamente quelli che già proponiamo. Un’operazione commerciale e non finanziaria, poco conosciuta dalle imprese italiane, che coniuga esigenze di liquidità senza ricorrere alla leva finanziaria e senza appesantire la PFN”.