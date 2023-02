Fin+Tech, ecco le 14 startup selezionate per il demo day del 9 marzo prossimo

Fin+Tech, il demo day il 9 marzo

Si avvicina il demo day, previsto per il 9 marzo, del programma Fin+Tech l’acceleratore dedicato alle startup che sviluppano soluzioni e servizi in ambito fintech e insurtech, finanziato da Cdp venture Capital con Digital Magics, Gruppo Credem e Nexi, per aiutare la crescita di giovani imprese specializzate nei mercati ad elevato potenziale. Il progetto mira a favorire lo sviluppo di 48 startup e Pmi innovative in 3 anni per contribuire a consolidare l’ecosistema a livello nazionale e renderlo sempre più attrattivo per realtà e investitori internazionali.

Il 9 marzo le 14 startup selezionate, su 400 partecipanti, avranno l’opportunità di presentarsi di fronte ai partner e agli investitori con i progetti e risultati raggiunti nel corso del programma. Le startup hanno fatto un percorso di accelerazione di 5 mesi con il supporto di un network di esperti corporate di settore e del mondo venture capital. Per le realtà che si dimostreranno più promettenti, l’acceleratore ha già stanziato 600mila euro di investimenti in follow-on.

A conferma della validità del programma e della crescente rilevanza e attrattività del mercato italiano anche all’estero, sia il grande numero di candidature ricevute (+40% rispetto alla prima edizione) sia la loro provenienza: oltre il 50% sono straniere, da 55 Paesi differenti anche extra europei.

Molteplici gli ambiti di applicazione: abilitatori tecnologici (33,7%), realtà che operano in ambito banking (12,9%), insurtech (11,2%), soluzioni per investimenti (7,9%) e financing (3,2%).

Le 14 startup selezionate