Nucleare, nasce la startup di industrie private Gauss Fusion

L’ambizioso progetto prevede di portare in funzione entro il 2045 la prima centrale europea elettrica a fusione da un gigawatt. In tempi più brevi, quindi, rispetto a quelli previsti dal piano Iter che, dopo la realizzazione del reattore a fusione di Cadarache, prevede il progetto Demo, ossia la costruzione entro il 2050 di una centrale dimostrativa non ancora pronta però per l’uso industriale come vorrebbe essere quella di Gauss.