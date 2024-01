Soplaya, la startup che rivoluziona la spesa dei ristoranti va al raddoppio

Ha chiuso il 2023 raddoppiando il fatturato (sarà di circa 8 milioni), così come ha fatto negli ultimi cinque anni da quando è nata. È ancora presto per vedere il pareggio dei conti, atteso per il 2025, ma l’anno trascorso ha permesso di migliorare ulteriormente la profittabilità per proseguire con la crescita. Soplaya, la foodtech nata a Udine, che sta rivoluzionando il modo di fare la spesa dei ristoranti, è in grado di consegnare migliaia di prodotti di oltre 300 fornitori ogni giorno, in 24 ore e senza costi aggiuntivi. Una sorta di grossista online per gli chef, dal quale comprare sia prodotti artigianali che referenze di largo consumo, democratizzando per tutti, questo lo spirito, l’accesso alla filiera.

Con i suoi 3 hub logistici ed una flotta di mezzi refrigerati attualmente rifornisce i clienti di Friuli Venezia Giulia, Veneto e Lombardia e punta a rinforzare la sua presenza su Roma, Bologna e Firenze. Il cuore è la tecnologia, che permette l’automazione di tutte le operazioni, creando una catena di approvvigionamento sostenibile e più conveniente pure per i ristoranti. La marginalità per chi acquista tramite la piattaforma aumenta del 10% e si riducono della metà le emissioni di CO2 e lo spreco alimentare.

In questi ultimi due anni Soplaya ha effettuato investimenti importanti. Forte anche del primo round di finanziamento da 3,5 milioni chiuso nel 2020, a cui si aggiunge l’ultimo dello scorso novembre da 12,5 milioni, sottoscritto, tra gli altri, da Sinergia Venture Fund (Alkemia Capital). “Dopo il nostro primo round, abbiamo reso operativi tre hub e ora siamo in grado di lanciarne in soli 45 giorni, crescendo tre volte più velocemente a ogni lancio – spiega Mauro Germani, ceo dell’impresa –. Anche grazie alle risorse raccolte con questo round, abbiamo ora l’obiettivo di consolidare la nostra presenza sul mercato italiano. Abbiamo delle richieste dall’estero, ma in questo momento non sono la priorità”.

La prossima sfida di Soplaya passa anche dall’applicazione dell’IA. Utilizzando la piattaforma i ristoranti riescono già ad avere il pieno controllo dei dati di acquisto, creano elenchi di prodotti per i menù, effettuano gli ordini con un click, ricevono suggerimenti personalizzati sui prodotti e notifiche di consegna precise al minuto. Con l’integrazione dell’intelligenza artificiale sarà possibile, oltre che migliorare la gestione, prevedere la domanda stessa dei clienti.

“Immagino un futuro in cui anche i ristoranti indipendenti e le catene medio-piccole abbiano accesso a consegne rapide ed efficienti e a ingredienti di qualità a prezzi trasparenti ed equi, indipendentemente dalle loro dimensioni o capacità di negoziazione. Credo che la tecnologia e l’automazione, applicate a ogni fase della filiera di approvvigionamento dei ristoranti, ne miglioreranno radicalmente la trasparenza, l’efficienza e la sostenibilità, generando per tutti i ristoranti sia risparmi di tempo che riduzione dei costi”, conclude Germani.