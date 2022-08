La startup che digitalizza l’agricoltura raccoglie 17 milioni di euro

La startup xFarm Techologies

xFarm Technologies, la tech company che attraverso la sua piattaforma digitale supporta e semplifica il lavoro di 110mila aziende agricole estese su 1,5 milioni di ettari in oltre 100 paesi del mondo, è protagonista di un round di serie B da 17 milioni di euro tra i più rilevanti per dimensione a livello europeo nel settore agritech, dopo il primo da 3 milioni ricevuto nel 2019.

Il nuovo round è guidato da fondi di investimento internazionali del settore tech: Swisscom Ventures in qualità di Lead Investor, con la partecipazione di Neva SGR (Gruppo Intesa Sanpaolo), Emerald Technology Ventures, NovaCapital e Grey Silo Ventures. Reinveste in maniera significativa anche United Ventures, Lead investor del round A, che rinnova la fiducia grazie ai rilevanti traguardi raggiunti dalla tech company negli ultimi due anni. Grazie al capitale raccolto xFarm Technologies intende sviluppare e migliorare la propria piattaforma con nuove funzionalità, sfruttando tecnologie come l’Intelligenza Artificiale, volte sia a garantire un maggior controllo della sostenibilità sia a supportare sempre meglio anche altre filiere, come quella della gestione degli allevamenti.

Soluzioni tecnologiche che hanno l’obiettivo di andare incontro alle nuove esigenze imposte dai cambiamenti climatici: tramite i sistemi di supporto alle decisioni (DSS) è già possibile ottimizzare l’utilizzo di input agronomici, come acqua, fertilizzanti e prodotti fitosanitari. Con i nuovi fondi, la società mira a sviluppare soluzioni ancora più incisive su questo fronte. Non solo: la tech company, con uffici già presenti in Svizzera, Italia e Spagna, punta all’internazionalizzazione ed è pronta ad esplorare nuovi mercati, consolidando la propria presenza in Europa e ampliando il proprio raggio d’azione, in futuro, anche in America. Espansione che mira ad estendere anche i progetti già attivi con più di 70 grandi imprese, tra cui aziende agroalimentari e altri importanti gruppi operanti nella produzione di macchinari agricoli.

Per prepararsi a raggiungere questi ambiziosi traguardi, e aiutare un numero sempre maggiore di aziende agricole e filiere nell’efficientare il loro lavoro con le giuste tecnologie, xFarm Technologies entro la fine dell’anno integrerà il suo team con 20 nuove risorse, per un totale di 80 dipendenti. “La forza di xFarm Technologies è il suo spiccato carattere innovativo che consente di gestire la complessità dei bisogni degli agricoltori, dei produttori di macchinari e di tutti gli stakeholders della filiera attraverso il digitale. Oggi più che mai per le aziende agricole è fondamentale semplificare e rendere più efficienti i processi per poter far fronte alle sfide che sempre di più colpiscono il settore”, commenta Matteo Vanotti, ceo di xFarm Technologies.