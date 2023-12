Wora, la startup delle consegne in giornata guarda all'Europa

Unire la comodità degli acquisti online alla praticità dei classici negozi. Con in più la rapidità delle consegne in giornata e l’attenzione alla sostenibilità ambientale. Wora è la startup che punta a rivoluzionare il mondo dello shopping, sfruttando all’ennesima potenza il concetto di omnicanalità, per migliorare il servizio dei clienti. Nata a Milano, alla fine 2020, da due ex bocconcini, Gaetano Sanfilippo, 35 anni, e Jacopo Mazzola, 36 anni, è già presente in otto città italiane (Milano, Roma, Torino, Bologna, Firenze, Verona, Monza e Cagliari) e conta di arrivare a dieci entro breve, tra cui Napoli, Bergamo e Brescia. A cui va aggiunta anche la nuova apertura a Parigi del mese scorso.

Come funziona

Il cliente che fa un acquisto sul sito di una normale catena di negozi, vede arrivarsi a casa il furgoncino elettrico di Wora con le sue buste già in giornata. I fattorini della startup, infatti, ritirano l’ordine in negozio e non dai magazzini, come spesso accade facendo acquisti online. Dopodiché, contattano via WhatsApp il cliente per concordare l’appuntamento per la consegna. Ma c’è di più. Nel caso il cliente si recasse fisicamente nel punto vendita e non trovasse quello che voleva acquistare, il commesso del negozio, tramite la piattaforma di Wora, può richiede il prodotto agli altri negozi della stessa catena e, se presente, farglielo arrivare direttamente a casa con il furgoncino.

Al momento il servizio viene utilizzato da alcuni grandi marchi come Zara, Nespresso, Decathlon, Victoria’s Secret, Foot Locker e Rinascente. Sono più di 150 mila le consegne già fatte, per un volume d’affari che, a fine anno, dovrebbe toccare i 600mila euro. “Il recapito di un prodotto è diventata ormai parte integrante del processo di acquisto – spiegano i fondatori – e per i brand la modalità con cui viene effettuata la consegna rappresenta oggi un elemento strategico. I clienti che ci stanno utilizzando hanno incrementato del 7% il numero di consegne effettuate con successo al primo tentativo”.

L’algoritmo

Il segreto sta nell’algoritmo, messo a punto dai due startupper, che consente di ottimizzare i percorsi, evitando ai furgoncini di viaggiare a vuoto e riducendo di conseguenza anche l’impatto ambientale. La piattaforma tecnologica che hanno sviluppato si integra con i principali siti di e-commerce e oltre a poter gestire l’appuntamento per la consegna, fornisce notifiche WhatsApp, tracking e assistenza ai clienti in tempo reale. Gaetano e Jacopo fondano Wora al termine di due percorsi professionali complementari nel mondo della logistica e del retail.



La sfida ora è continuare a crescere, guardando anche all’Europa. Dopo l’iniezione di 600 mila euro di capitale, chiusa a gennaio, con un round a cui aveva partecipato anche Italian Angels for Growth, la startup ha recentemente aperto a Parigi e guarda con interesse alle altre capitali europee. Per finanziare l’espansione punta su una nuova tranche da 3 milioni, coinvolgendo gli investitori istituzionali. “Dopo aver verificato in Italia l’efficacia del modello puntiamo a crescere anche a livello internazionale – concludono i founder -. L’arrivo in Francia e le innovazioni tecnologiche introdotte sono parte di questa strategia, con l’obiettivo di replicare il successo ottenuto in questi primi tre anni di attività e offrire la tecnologia che sviluppiamo interamente in house ad altri operatori che operano nello stesso settore”.