Alibaba vuol quotare la sua logistica, 2 miliardi di dollari nel 2024

Alibaba vuole quotare la sua società che si occupa della logistica, Cainiao, per raccogliere fino a 2 miliardi di dollari tramite una quotazione a Hong Kong probabilmente all’inizio del prossimo anno. Il piano di Ipo di Cainiao Network Technology arriva dopo che Alibaba ha spiegato, alla fine di marzo, che avrebbe diviso la sua attività in sei unità e che avrebbe proposto aumenti di capitale o quotazioni in Borsa per finanziare la crescita futura. Cainiao ha già iniziato a lavorare alla quotazione che dovrebbe essere lanciata all’inizio del 2024.

Alibaba, che è l’Amazon cinese, negli anni ha raccolto partecipazioni negli operatori che lavorano nella logistica per garantire servizi affidabili al gruppo. La società ha co-fondato Cainiao nel 2013 con diversi partner tra cui il grande magazzino Intime, il conglomerato Fosun e altre aziende di logistica. In seguito ha preso il controllo di Cainiao e ora detiene il 67% della società .

Cainiao, che fornisce software e condivide dati con magazzini, corrieri e società di logistica, ha registrato entrate per 42 miliardi di yuan (6,07 miliardi di dollari) nei nove mesi terminati a dicembre, con un aumento del 22% su base annua, pari al 6% delle entrate totali di Alibaba.

Gli analisti hanno affermato che lo scorporo potrebbe facilitare il controllo sul vasto impero commerciale fondato dal miliardario cinese Jack Ma, che è l’obiettivo delle autorità di Pechino per contenere lo sviluppo delle imprese private. Le altre cinque unità di Alibaba includono Cloud Intelligence, Taobao Tmall Commerce, Local Services, Global Digital Commerce e Digital Media and Entertainment.

Gli investitori sperano che l’Ipo di Cainiao, che dovrebbe essere seguita dal debutto sul mercato di altre unità di Alibaba nel breve termine, possa aiutare a rilanciare le lente attività di raccolta fondi a Hong Kong. Quest’anno a Hong Kong sono stati raccolti circa 1,5 miliardi di dollari dalle IPO, leggermente al di sopra gli 1,2 miliardi raccolti nello stesso periodo dell’anno scorso. Craig Coben, ex capo del business dei mercati dei capitali Asia-Pacifico di Bank of America, ha affermato che gli spin-off di Alibaba saranno monitorati con attenzione dai principali investitori globali.