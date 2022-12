Apple accelera la fuga dalla Cina e avverte i suoi produttori: ecco dove dovrebbero spostarsi in massa

Apple sta progettando la grande fuga della sua produzione fuori dai confini cinesi. Ecco in quali altri Paesi asiatici potrebbero andare

Apple accelera i piani per spostare la produzione fuori dalla Cina

Via dalla Cina, o meglio stop alla dipendenza da Pechino, il prima possibile. Che Apple stesse progettando la grande fuga era risaputo, ma adesso stando a quanto riferito dal Wall Street Journal, il piano di spostare parte della sua produzione fuori dai confini cinesi ha subito un’accelerazione con l’esplicita richiesta ai fornitori di prevedere a breve l’assemblaggio dei prodotti Apple in India e in Vietnam. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali l’intenzione è quella anche di ridurre la dipendenza da Foxconn soprattutto dopo le tensioni nell’impianto cinese della società.

Questa svolta può avvenire in tempi brevi? Difficile e soprattutto il passaggio sarà sicuramente complesso. Lo dicono i numeri: la Cina a oggi copre circa il 90% della produzione Apple. Circa l’80% dei principali partner del gruppo nato a Cupertino, nella Silicon Valley, ha almeno un sito in territorio cinese. Certo, il trend parla di percentuali in diminuzione, ma per arrivare a una sorta di indipendenza ce ne vorrà.

Decisive le chiusure a Zhengzhou di Foxconn

Ma perché questa rivoluzione. Sembra che per la società di Tim Cook, quello che è successo con il Covid abbia rappresentato una lezione da tenere bene a mente. Insomma, meglio diversificare perché quando si dipende da un unico Paese i rischi aumentano. Meglio spalmare i rischi su più aree. La pandemia ha, infatti, dimostrato che alcuni fattori completamente esterni al business posso stravolgere completamente la produzione. E da questo punto di vista, poi, la reiterata politica “zero Covid” della Cina, che è andata ben oltre i lockdown visti in Occidente, ha fatto il resto. Il caso più eclatante, che probabilmente ha fatto riflettere in modo decisivo i vertici di Apple, è quello che si è verificato negli stabilimenti Foxconn di Zhengzhou.