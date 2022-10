Apple alza i prezzi dei suoi servizi: cosa cambia e gli aumenti

Gli aumenti decisi da Apple

Per la prima volta Apple decide di aumentare il prezzo dei suoi servizi in abbonamenti. Dalla Apple Tv+ in streaming a Apple Music sono tante le opzioni su cui il gigante della Mela decide per il rialzo. Per la Apple Tv+ Cupertino ha deciso l’aumento dagli attuali 4,99 dollari al mese a 6,99 dollari, mentre il piano annuale che passa dal 49 a 69 dollari l’anno.

Per quanto riguarda Apple Music, invece, costerà 10,99 dollari al mese, mentre per Apple One Bundle, che include anche Apple Tv+, Apple Music, Apple Arcade, il costo sarà di 16,95 dollari al mese, ovvero due dollari in più rispetto al prezzo attuale.