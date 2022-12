Apple: fino a 10mila dollari per le app degli sviluppatori nel suo store. Ecco quanto ci guadagna la società di Cupertino

I nuovi prezzi per la app di Apple

Rivoluzione Apple nei prezzi praticati agli sviluppatori che vendono le loro app nello store della società di Cupertino. La società infatti consentirà di scegliere tra nuove opzioni di prezzo, offrendo centinaia di nuove scelte per la vendita di app negli Stati Uniti a partire da 29 centesimi fino a 10mila dollari. Ovviamente app così costose saranno oggetto di un attento monitoraggio da parte di Apple che però non cambierà la sua politica per quanto riguarda le commissioni. Pubblicare nel suo store rende ma la provvigione richiesta è altissima: fino al 30%.

Con il nuovo sistema, Apple offre 700 nuovi punti di prezzo agli sviluppatori, aumentando notevolmente le opzioni rispetto ai 200 offerti. Fino ad ora infatti si potevano caricare app da 99 centesimi fino a mille dollari. Alcune delle più costose riguardano servizi professionali come l’app di informazioni mediche che costa 189,99 dollari di Pharmacotherapy Principles. Gli sviluppatori saranno anche in grado di impostare prezzi separati in base ai territori locali, il che significa che possono addebitare importi diversi per una app negli Stati Uniti o in Gran Bretagna.

L’unica strada è l’App Store

L’App Store è comunque l’unico modo autorizzato per scaricare programmi su iPhone e iPad. Per questo aziende come Spotify e altre hanno chiesto ai legislatori statunitensi di prendere in considerazione la possibilità di aggirare la pesante commissione imposta dalla società. Fortnite Epic Games ha fatto un ulteriore passo avanti, chiedendo di poter aprire uno store alternativo sui suoi dispositivi. Apple al momento resiste ma sa che qualche concessione, nonostante il successo del suo app store, dovrà presto farla.