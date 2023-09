Apple, nuovo iPhone 15 e per rispondere con il Watch Serie 9 basterà schioccare le dita

“Wonderlust” è l’evento con cui Apple ha lanciato presso la sua sede a Cupertino, in California il nuovo iPhone numero 15. L’evento è andato in diretta su diversi canali e quello dello scorso anno aveva totalizzato 31 milioni di spettatori. Molto si è concentrato sul nuovo Watch serie 9, che permette di rispondere con un doppio tap tra pollice e indice. Insomma comodo se si hanno le mani occupate.

Mai più senza iPhone

Il nuovo smartwatch permette inoltre di localizzare al millimetro l’iPhone finito magari sotto un cuscino. Ovviamente non perde le sue caratteristiche principali già magnificate lo scorso anno dato che permette un serio monitoraggio sui parametri vitali. Insomma molto utile se soffrite di qualche patologia.

Quanto al nuovo iPhone 15 si tratta di prodotto di alta gamma e molto performante ma forse non basterà per interrompere il crollo delle vendite, a respingere la rinnovata concorrenza di Huawei in Cina e a convincere i possessori di telefoni Android a cambiare sistema operativo. I quattro nuovi modelli di iPhone avranno involucro in titanio, invece che in acciaio, per renderli più leggeri. Ma il cambiamento più grande è la porta di ricarica USB-C che sostituirà la porta Lightning di proprietà di Apple, per uniformarsi alle direttive europee sull’interscambiabilità delle modalità di ricarica.

Tra le novità c’è l’espansione di Dynamic Island, la funzione animata nella parte superiore dello schermo che fornisce informazioni contestuali e che ha debuttato lo scorso anno su iPhone 14 Pro e Pro Max, alla linea base dell’ iPhone 15. I preordini inizieranno venerdì 15 mentre i telefoni saranno materialmente in vendita la prossima settimana, 22 settembre.

Come per la linea iPhone 14 del 2022, non esiste un “mini” iPhone 15. Apple infatti rilascia, ancora una volta, un iPhone 15 da 6,1 pollici e un iPhone 15 Plus più grande da 6,7 pollici. Anche quest’anno i display sono più luminosi, fino a 2.000 nit di luminosità.

I nuovi iPhone saranno in vendita in cinque colori rosa, giallo, verde, blu e nero. La fotocamera principale dell’iPhone 15 è ora da 48 megapixel e oltre a scattare foto e video a risoluzione più elevata, consente anche un nuovo teleobiettivo zoom 2x (anche se a 12 megapixel).

Il chip si basa sull’A16 Bionic dell’anno scorso, presente nell’iPhone 14 Pro e Pro Max. Da sottolineare che gli iPhone base della serie 14 dell’anno scorso si basavano invece sull’A15 Bionic, mentre la batteria è più grande.

Due anni di connettività satellitare e prezzi invariati rispetto al 14

I nuovi dispositivi continuano a mantenere una serie di funzionalità precedenti dell’iPhone, tra cui il 5G e la connettività satellitare per le emergenze. La novità è la possibilità di richiedere anche assistenza stradale via satellite dato che Apple collabora con AAA negli Stati Uniti. La società di Cupertino ha detto anche che offrirà la connettività satellitare gratuitamente per due anni con l’iPhone 15.

Quanto al prezzo per i modelli base resterà invariato rispetto al 14. Così l’ iPhone 15 sarà in vendita a partire da 1.029 euro e il 15 Plus a partire da 1.179 euro.