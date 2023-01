Apple, maxi-taglio del 40% allo stipendio milionario del ceo Tim Cook

Apple, Tim Cook si riduce lo stipendio del 40%

Con una mossa a sorpresa, il ceo di Apple Tim Cook ha chiesto, dopo lo scarso successo nella votazione degli azionisti sul suo compenso dell’anno passato, di attuare un taglio del 40% alla retribuzione complessiva che riceverà nel 2023. Una mossa a sorpresa che ridurrà i guadagni complessivi del successore di Steve Jobs a 49 milioni di dollari per l’anno appena iniziato. Apple ridurrà anche il numero di azioni vincolate che Cook riceverà se ritirerà prima del 2026, di fatto legando a doppio filo ancora per quattro anni il numero uno alla guida del colosso di Cupertino.

Nel 2022 il numero uno di Apple ha ricevuto, nel complesso, circa 98 milioni di dollari tra azioni, bonus e parte fissa di stipendio. Senza considerare viaggi, contributi per la sua pensione e 46 mila dollari per le vacanze.

Gli azionisti istituzionali in pressing

La scelta del ceo di chiedere una revisione della sua retribuzione arriva dopo che l’anno passato l’approvazione degli azionisti dello stipendio di Cook era arrivata solo con il 64% dei voti a favore. Un calo netto del consenso attorno alla sua figura e a quanto viene pagato se si pensa che nel 2020 la sua retribuzione era stata approvata dal 95% degli azionisti.

A premere per una revisione della retribuzione di Cook erano soprattutto gli investitori istituzionali, spiega Cnbc. Il comitato per la remunerazione, composto da Art Levinson, Al Gore e Andrea Jung, ha spiegato di averli contattati per avere da loro una valutazione sulla retribuzione di Cook. “Sulla base di queste importanti conversazioni, abbiamo apportato modifiche alle dimensioni e alla struttura del compenso 2023 di Tim”, ha scritto il comitato.