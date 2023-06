Attacchi informatici su dell'85%. Assintel, ecco come prevenirli

Attacchi informatici in aumento dell’85% da Assintel una piattaforma per prevenirli

Le aziende sono per lo più impreparate a fronteggiare attacchi informatici che sono in continua crescita. Nel primo trimestre dell’anno sono stati colpiti da attacchi cosidetti ransomware ben 898 obiettivi in 79 paesi, e in Italia le vittime sono in aumento dell’85,7%. Questi attacchi si concentrano principalmente sulle piccole e medie imprese: l’80% di essi ha infatti come obiettivo le aziende con un fatturato inferiore ai 250 milioni di euro, mentre nel mese di maggio 2023 emerge come il 65% degli attacchi ha riguardato realtà con meno di 100 dipendenti.

Questi dati salienti emergono dal Cyber Threat Infosharing, la piattaforma che Assintel, attraverso il proprio Cyber Think Tank, sta per lanciare in versione 1.0 aperta a tutta la community ICT. Lo scopo è quello di informare le imprese tecnologiche su tutti i rischi cyber in tempo reale, in modo che siano attrezzate ad intervenire a cascata con le loro imprese clienti.

Necessari incentivi

“Considerando il livello ancora basso di consapevolezza sulla cybersecurity nelle PMI italiane – ha detto Paola Generali presidente di Assintel– le imprese Ict possono costituire l’anello forte della catena digitale, per il loro rapporto di fiducia con i propri clienti. E questo si inserisce come parte della nostra mission di supportare la trasformazione digitale nel Paese. Ma servono anche incentivi economici: quanto già è stato fatto o pianificato attraverso il PNRR potrebbe essere affiancato da un’ulteriore defiscalizzazione degli investimenti nel campo della cybersecurity”.

La piattaforma dunque si pone l’obiettivo di creare una rete di collaborazione e scambio di conoscenze cyber in grado di rilevare e rispondere alle minacce più rapidamente ed efficientemente di quanto sarebbe possibile se ogni entità operasse in modo isolato. Un tassello cruciale di sicurezza predittiva, in grado di analizzare e anticipare le evoluzioni delle tattiche, tecniche e procedure degli hacker applicate a frodi informatiche, social engineering ed altro.