Complesso e molto costoso, il visore di Apple a un passo dal flop

Complesso da realizzare e molto costoso. Il risultato è che Apple distribuirà meno visori Vision Pro di quanto preventivato. Certo la vicenda non inficia le performance dell’azienda di Cupertino che ha superato nuovamente i 3mila miliardi di valore in Borsa che ne fa l’azienda di maggior valore al mondo ma certo non si tratta di un successo per un prodotto a lungo studiato e presentato in gran pompa solo qualche mese fa. Lo rivela il Financial Times, secondo cui l’azienda di Cupertino non solo si sarebbe trovata costretta a tagliare le previsioni di produzione, ma rimanderà il lancio all’inizio del prossimo anno, dunque almeno sei mesi dopo l’annuncio

Assemblato da Luxshare il Vision Pro dovrebbe essere prodotto in soli 400mila pezzi per il 2024 decisamente in calo rispetto al milione annunciato. Le previsioni relative alla produzione del visore sono al ribasso. Alcuni analisti avevano parlato di 150mila unità un numero che è dunque vicino al vero mentre Morgan Stanley aveva pronosticato 850mila pezzi e Goldman Sachs addirittura 5 milioni

L’azienda studia una versione più economica

Tra i problemi principali da affrontare la realizzazione dei due schermi, formati da altrettanti display micro-OLED (uno per occhio) realizzati da Sony e TSMC e da un lente curva esterna. Secondo quanto riportato da FT, Apple non sarebbe stata particolarmente contenta della qualità dei display micro-OLED. Tanto che il prezzo di vendita di 3.500 dollari sarebbe elevato proprio per i costi e le inefficienze produttive.

In compenso è già iniziato lo sviluppo della versione economica del visore con il coinvolgimento di LG e Samsung. Per ridurre il prezzo si era ipotizzata inizialmente la presenza di display mini-LED ma Apple vorrebbe mantenere il più costoso schermo mini-Oled. Nessuno comunque si aspettava un successo di vendite e dunque il titolo Apple è in ribasso di un modesto 0,12%.