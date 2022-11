Le cover per iPhone in edizione limitata

Pininfarina e il marchio di lusso INKAR annunciano una collaborazione per presentare un’esclusiva edizione limitata di cover per iPhone 13 Pro e 14 Pro. Questi accessori sono il frutto di una relazione che condivide un approccio visionario, in cui arte, design e tecnologia si combinano tra loro per creare un prodotto speciale che si differenzia per la sua esclusività.

Al centro della collaborazione, vi è la passione di Pininfarina per l’innovazione e l’ambizione di INKAR associare le ultime tecnologie, i materiali più pregiati e i migliori talenti. Pininfarina, grazie alle sue competenze multidisciplinari, che spaziano dall’automotive al design industriale, è stata capace di interpretare questa visione creando per INKAR un’edizione limitata, caratterizzata da uno stile unico e senza tempo che richiama i valori Pininfarina, purezza, eleganza e innovazione e da un alto livello di personalizzazione.

La serie limitata

Questa prima collaborazione con Inkar, vede la creazione di una serie limitata di novantanove cover per iPhone 13 Pro e 14 Pro. Tra queste cover, cinque si distinguono per la loro struttura in argento rifinita da una linea rossa e disegnata a mano da designer italiani, creando un’edizione super esclusiva nel contesto di una serie limitata.

Le cover saranno disponibili online dal primo dicembre 2022. Queste sono le prime cover per iPhone disegnate da Pininfarina nella sua storia e sono completamente personalizzabili. Ogni cover ha inciso un numero di serie che attesta la sua unicità. I materiali scelti sono di altissima qualità e includono i pellami usati per le rinomate vetture Pininfarina.

Queste cover esclusive, si ispirano alla Pininfarina Modulo, leggendaria vettura concept, icona e pietra miliare nella storia di Pininfarina. La Modulo è stata presentata per la prima volta al Salone dell’Auto di Ginevra nel 1970 e ha vinto ventidue premi internazionali di design.

La squadra di designer Pininfarina ha saputo riportare il design della Pininfarina Modulo nelle cover, includendo i suoi ventiquattro fori presenti sul cofano, la sua linea elegante e inedita, e la sua finitura rossa che appare delicata ma forte. Le cover sono realizzate una ad una in Italia, presso una delle migliori manifatture che produce beni di lusso utilizzando le più avanzate tecnologie. Durante la fase di sviluppo, i dettagli sono stati affinati al millimetro.

Paolo Lugaro, Lead designer di Pininfarina, ha affermato che “la sfida più difficile di questo progetto è stata interpretare e includere tutti i valori Pininfarina – purezza, eleganza, innovazione e raffinatezza – così come la nostra tradizione – attraverso diverse opzioni di personalizzazione in un prodotto così piccolo. Non c’è stato spazio per gli errori e insieme abbiamo fatto un ottimo lavoro”. Per la personalizzazione, è possibile scegliere tra cinque colori, due lenti e dieci scocche in pelle, legno naturale, fibra di carbonio e alluminio. Per ogni cover verrà rilasciato un NFT come certificato. Quest’ultimo funzionerà anche come abbonamento esclusivo che garantirà la possibilità di preordinare per le prossime collezioni INKAR.