Dell annuncia il taglio del 5% della forza lavoro: 6.650 licenziamenti nel mondo

Dell dà il via ai licenziamenti

(Teleborsa) – Il colosso dei PC Dell Technologies ha annunciato oggi che taglierà il 5% della sua forza lavoro, confermando le anticipazioni di Bloomberg che parlavano della riduzione di 6.650 posti di lavoro in tutto il mondo.

La decisione di tagliare la forza lavoro ha a che fare con il crollo della domanda di personal computer, un settore chiave per il business della società tech statunitense, che conta per più della metà dei ricavi. Le azioni precedenti per ridurre i costi, vale a dire il blocco delle assunzioni e dei viaggi, non erano state sufficienti a controbilanciare l’impatto della riduzione dei ricavi.

Dell nutre un moderato pessimismo per il prossimo futuro e prevede che condizioni di mercato “continueranno a erodersi”. “Ora dobbiamo prendere ulteriori decisioni per prepararci alla strada da percorrere”, ha detto il co-direttore operativo Jeff Clarkein una lettera inviata ai dipendenti, aggiungendo “”abbiamo già affrontato momenti difficili e ne siamo emersi più forti. Saremo pronti quando il mercato si riprenderà”

Le azioni Dell intanto stanno perdendo circa l’1%.

(Foto: Its me Pravin on Unsplash)