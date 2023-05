Digital Value, va al listino principale e punta a 1 mld di ricavi

Digital Value, va al listino principale e punta a 1 miliardo di ricavi

L’obiettivo di Digital Value è di toccare 1 miliardo di euro di fatturato entro il 2025, rispetto agli attuali 708 milioni. La stima, contenuta in una serie di report redatti da analisti, è considerata “fattibile” dal management della società che oggi ha presentato il passaggio della società dell’Ict dal segmento di Borsa Italiana Egm al listino principale Euronext Milan. Il titolo in Borsa ha chiuso in positivo dello 0,46% a 64,90 euro. “Il gruppo” sottolinea l’amministratore delegato e presidente Massimo Rossi “negli ultimi anni è sempre cresciuto a tassi del 20%. In futuro l’andamento sarà più contenuto, ma migliore del mercato che sale dell’8% medio annuo”.

Attualmente il settore infrastrutturale nel nostro paese vale circa 12-14 miliardi di euro annui, quindi “Digital Value ha grandi spazi di crescita” sottolinea l’advisor strategico del gruppo Marco Patuano. “Nelle infrastrutture siamo gli operatori più grandi in un mercato molto frazionato con aziende da 30 milioni di euro che sicuramente è destinato a concentrarsi”. Discorso diverso in Europa, dove i big player valgono 10 volte i numeri di Digital Value.

Nuove acquisizioni in vista

Il translisting al listino principale è anche legato alla volontà del gruppo di fare nuove acquisizioni. avvantaggiate dalla possibilità di effettuare anche scambi azionari. “In passato parte del prezzo delle acquisizioni, circa il 30%, lo abbiamo pagato in azioni per fidelizzare il fondatore a restare con noi” afferma Rossi “quindi avere titoli più liquidi è importante”.

Inoltre, il passaggio dovrebbe aumentare anche la liquidità sul titolo che ,pur avendo un 35% di flottante, registra pochi scambi. Per il momento, invece, la generazione di cassa è sufficiente per fare nuove acquisizioni di taglia piccola e media. Attualmente il 65% delle azioni è raggruppato in una holding che controlla il gruppo, un nocciolo duro formato dai fondatori di Digital Value e da un gruppo di azionisti della prima ora. “Se dovesse servire all’entrata di soggetti che intendano investire stabilmente siamo disposti a scendere nel capitale” conclude Rossi.