DocsMarshal, il software senza codici che risolve i problemi organizzativi e operativi delle aziende

DocsMarshal, il software senza codici

Si può sviluppare un software vincente anche in un piccolo paese della provincia di Brescia. Lo ha fatto Cualeva che, secondo CodingGame, è nella top 100 tra software house a livello mondiale. Per la cronaca CodingGame è un contest, una gara per sviluppatori di software, a cui sono soliti partecipare colossi dal calibro di Microsoft, Amazon, Google e Ubisoft, ma anche i 15 dipendenti di Cualeva, capitanati dall’ ad nonché fondatore della società Luca Cavedaghi, sono riusciti a far registrare un risultato di tutto rispetto. L’abilità dimostrata nella gara trova applicazione nel continuo sviluppo del software proprietario realizzato dalla società. In pratica un unico prodotto che però già fattura 1 milione di euro. Ossia DocsMarshal, una piattaforma di Business Process Automation impiegata per risolvere i problemi organizzativi e operativi delle aziende.

DocsMarshal, a oggi utilizzato da più di 25mila utenti in Italia e all’estero, è capace di gestire ogni giorno più di 2 milioni di istanze. Un successo che ne ha fatto la Business Process Automation “zero-low code” che ha avuto la maggiore crescita nel nostro paese. Secondo uno studio di Gartner Group entro il 2024 il 65% delle applicazioni sarà programmato con sistemi Low-Code, ed entro il 2030 il volume di affari generato dal mercato Low-Code e No-Code sarà di 187 miliardi di dollari.

In pratica si tratta di un software che non ha bisogno di codici per essere inserito nel processo aziendale: una specie di puzzle che può essere composto secondo esigenze e integrato nel sistema aziendale esistente.

Tra gli utilizzatori c’è anche il Policlinico di Monza che impiega DocsMarshal per un lavoro molto delicato: la gestione delle cartelle cliniche dei pazienti e delle prenotazioni delle visite.