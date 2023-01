Dopo Libero mail in down anche Outlook e Teams, guai per Microsoft

Microsoft down, problemi per Outlook e Teams

Riuscire ad accedere alla propria casella di posta elettronica sta iniziando a diventare complicato in Italia. Dopo i guai di Libero mail e Virgilio, anche Microsoft è in down da questa mattina. A essere colpita è stata la sua piattaforma cloud Azure, che ha messo fuori uso anche altri servizi del gigante americano come Outlook e Teams in tutto il mondo. Anche in questo caso la società prova a rassicurare. Non si tratterebbe di un attacco hacker: i problemi sono dovuti a “problemi di configurazione della rete” e la società sta lavorando per risolvere il problema, spiega un tweet di Microsoft.

Quello che è certo è che il problema è esteso in tutto il mondo. In base a quanto riporta Reuters, i problemi della piattaforma cloud di Microsoft sono stati riscontrati nelle Americhe, in Europa, nell’Asia pacifica, in Medio Oriente e in Africa. Solo la Cina e le sue piattaforme governative sarebbero state escluse dal down di Microsoft.

Difficoltà riscontrate in tutta Italia

Microsoft non ha diffuso dati ufficiali, almeno per il momento, sul numero di utenti in tutto il mondo che sono stati colpiti dal down di servizi come Outlook e Teams. Ma in base al tracking realizzato da Downdetector, sono state migliaia in tutto il mondo le ricerche su problemi di servizi legati a Microsoft. In Italia il picco c’è stato intorno alle 9 di questa mattina, con problemi segnalati da Nord a Sud, in particolare nelle grandi città.

Nel momento più critico, spiega Reuters, tantissimi utenti hanno segnalato problemi a Teams. Impossibile, secondo tante segnalazioni, scambiarsi messaggi o riuscire a partecipare a chiamate in corso. Microsoft Teams e le altre piattaforme di videochiamate ha assunto una centralità anche nei processi lavorativi con la pandemia e la diffusione dello smart working. Nel mondo viene utilizzato da oltre 280 milioni di persone.