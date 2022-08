Dopo ore di down risolto il problema che ha fatto impazzire Facebook

Dopo ore di down è stato risolto il problema che ha fatto impazzire Facebook. Questa mattina c’era grande scompiglio negli iscritti al social network fondato da Mark Zuckerberg. In Italia come negli Usa e in altre parti del mondo, migliaia di persone si sono ritrovate con il loro News Feed, ossia la bacheca con i post, piena di contenuti di persone famose.

Tutti amici di Ronaldo

A essere favoriti sono stati gli account di personaggi famosi, come Cristiano Ronaldo, Shakira ed Eminem, i cui post hanno raggiunto più utenti di quelli che effettivamente li seguono online.“Una modifica alla configurazione – ha spiegato Facebook ha provocato ad alcune persone problemi con il loro Feed. Abbiamo risolto il problema il più rapidamente possibile per tutti coloro che ne sono stati interessati e ci scusiamo ancora per gli eventuali disagi”. Il problema potrebbe essere avvenuto vista l’intenzione di Facebook di mostrare più contenuti di utenti ed amici e meno post di pagine e affini. Forse per separare le due realtà.

L’impazzimento della home

Infatti la pagina Home dell’applicazione del social era quella che mostrava tutti i post di persone a caso sulle pagine di attori, personalità importanti, musicisti, atleti e altro. Premendo invece sul tasto Feed possono visualizzare tutti i post che normalmente si vedevano sulla home o a scelta solo quelli dei Preferiti, degli Amici, dei Gruppi o delle Pagine.

Gli altri down di Zuckerberg

In concomitanza con le prime segnalazioni, effettuate anche sul sito Downdetector.com, che raccoglie i problemi alle piattaforme social e servizi online, è divenuto di tendenza l’hashtag #FacebookDown su Twitter. “Sappiamo che alcune persone stanno avendo problemi con il loro Feed Facebook. Stiamo lavorando per riportare le cose alla normalità. Ci scusiamo per gli eventuali disagi” aveva riferito il colosso americano già alle prime avvisaglie. Nell’ottobre del 2021, Facebook, WhatsApp e Instagram, che sono controllate da Meta, erano andate offline per circa sei ore. In quell’occasione, l’ad e fondatore Mark Zuckerberg, aveva perso 9,6 miliardi di dollari a causa del crollo del prezzo delle azioni della società in Borsa.

Maddalena Camera