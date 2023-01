Anche a Google partono i licenziamenti: tagliate 12 mila persone

Google, partono i licenziamenti

A Microsoft risponde immediatamente Google. Anche se purtroppo non si tratta di una gara di innovazione tecnologica che possa rivoluzionare la vita delle persone ma di licenziamenti. Alphabet, società controllante di Google, ha infatti comunicato ai suoi dipendenti l’avvio di un piano di riduzione dei costi che si traduce in un taglio di 12 mila posti di lavoro. A farlo è stato direttamente l’amministratore delegato di Alphabet, Sundar Pichai, che ha inviato un’email ai suoi dipendenti per avvisarli delle intenzioni dell’azienda.

Pichai ha spiegato di assumersi “la piena responsabilità della decisione”. “Questi – spiega Pichai – sono momenti importanti per affinare i nostri obiettivi, rivedere la base dei costi e dirottare i nostri talenti e i nostri capitali verso le principali priorità”. Secondo Pichai, Google ha “grandi opportunità davanti a sé”, tra cui quella dell’intelligenza artificiale, investimento chiave su cui Google ha iniziato a puntare. Il colosso della ricerca su internet si allinea a quanto hanno già fatto altri big del settore come Meta, Twitter e Amazon e, per ultimo, Microsoft.

Dove verranno tagliati i posti

I posti di lavoro di Alphabet che verranno tagliati non saranno concentrati in un solo settore, ma andranno a colpire i team di tutta l’azienda. Verranno ridimensionati anche i piani di assunzione previsti e verranno riorganizzate alcune funzioni aziendali, inclusi i team di ingegneria e prodotti.

I tagli non sono previsti solo negli Stati Uniti, dove però avranno un effetto quasi immediato. I processi di licenziamento saranno infatti avviati anche nelle altre sedi nel mondo di Google, seppur con tempistiche differenti a seconda delle leggi locali.