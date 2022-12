Guerra dei chip, Biden "arruola" Giappone e Olanda contro la Cina

La guerra dei chip tra Usa e Cina

Nella guerra dei chip con la Cina, gli Usa ottengono il sostegno anche di Giappone e Paesi Bassi.

Secondo quanto riporta Bloomberg, infatti, Tokyo e Amsterdam si sarebbero accordati per rafforzare, in coordinazione con gli Usa, i controlli sulla esportazione di macchinari avanzati per la produzione di semiconduttori.

In ottobre, l’amministrazione Biden ha pubblicato una serie di limitazioni volte a bloccare l’esportazione in Cina di tecnologia per la produzione di chip.

Ma oltre ai fornitori di apparecchiature statunitensi, per essere efficaci le sanzioni avrebbero dovuto coinvolgere anche la giapponese Tokyo Electron e l’olandese ASML, specialista in litografia. La decisione dei governi giapponese e olandese diventa quindi fondamentale. I termini dell’accordo dovrebbero essere annunciati nelle prossime settimane.

Ad agosto il Congresso americano aveva dato il via libera al Chips and Science Act. Si tratta di un pacchetto di incentivi, che mette a disposizione 52 miliardi di dollari per le imprese che producono semiconduttori negli Stati Uniti. Anche in quella misura c’era un risvolto anti-cinese. Infatti l’agevolazione prevede che i beneficiari dei fondi federali Usa debbano limitare per dieci anni le spedizioni di tecnologia nei loro impianti di produzione in Cina.

Una condizione che avrebbe portato due giganti del settore, le sudcoreane Samsung Electronics e Sk Hynix, a valutare l’opportunità di chiudere i propri stabilimenti in Cina.