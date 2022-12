Guida autonoma, il concorrente europeo di Musk Einride raccoglie 500 milioni di euro

Guida autonoma made in Ue, Einride raccoglie 500 milioni

Einride ha annunciato oggi di aver ottenuto una tranche di finanziamento da 500 milioni di dollari per sostenere l’espansione dei suoi camion autonomi ed elettrici in nuovi mercati a livello globale. L’iniezione di liquidità del concorrente europeo dei camion di Elon Musk è costituita da una tranche da 200 milioni di dollari in azioni da parte di finanziatori tra cui Northzone, EQT Ventures, Temasek, fondo pensione svedese AMF, Polar Structure e Norrsken VC. A questi va aggiunto un finanziamento del debito di 300 milioni di dollari guidato da Barclays Europe, che sarà utilizzato sostanzialmente per rafforzare la sua flotta di veicoli mentre si estende ulteriormente nei mercati nuovi ed esistenti in Europa e Nord America.

Fondata a Stoccolma nel 2016, Einride ha inizialmente sviluppato un camion da carico a guida autonoma senza cabina che, se necessario, può anche essere controllato a distanza dagli esseri umani. Questi Pod sono già stati sperimentati commercialmente, ma gli ostacoli normativi hanno portato Einride ad adottare un duplice approccio. Sono coinvolti anche camion elettrici a guida umana come passaggio intermedio verso l’autonomia.

Questi veicoli sono già disponibili per compagnie di navigazione e corrieri in Svezia e negli Stati Uniti, alimentati dalla su piattaforma Saga che aiuta i clienti a gestire e ottimizzare le loro flotte.

Piano d’espansione in Europa

Einride ha già attuato un piano d’espansione negli ultimi mesi, con il lancio dei suoi prodotti in Germania a settembre. In seguito è arrivato in Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo la scorsa settimana e nei piani c’è anche il debutto in Norvegia. Serve grandi aziende come Electrolux e GE Appliances, quest’ultima con cui Einride ha collaborato per implementare Pod completamente autonomi come parte di un progetto pilota statunitense.

Einride è un’impresa ad alta intensità di capitale se si tiene conto dei costi associati allo sviluppo di centinaia di camion e il software associato. E per questo ha dovuto raccogliere sul mercato un finanziamento così grande ora, dopo aver già raccolto circa 150 milioni di dollari dal suo debutto, di cui 110 milioni di dollari lo scorso anno.