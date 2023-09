I chip di Arm debuttano al Nasdaq, valutazione di oltre 52 miliardi

Arm debutta al Nasdaq

Debutta oggi al Nasdaq quella che è attesa come la più grande Ipo dell’anno. Arm, società britannica che progetta chip, avvia oggi gli scambi in Usa dopo aver fissato un prezzo di 51 euro per azione. Il prezzo è nella parte più alta della forchetta annunciata nei giorni scorsi e corrisponde a una valutazione di 52,3 miliardi di dollari.

Domande cinque volte superiore all’offerta

Il prezzo è stato fissato al massimo della forchetta a causa dell’elevata domanda che ha fatto sì che le azioni della società venissero sottoscritte più di cinque volte in eccesso, secondo quanto riferisce il Financial Times.

La quotazione è un indicatore dell’attenzione del mercato per le offerte pubbliche iniziali nel settore tecnologico. Oltre che sullo stato di salute del settore nel suo complesso. Negli ultimi 18 mesi le valutazioni delle aziende tecnologiche sono infatti crollate, dopo il picco toccato negli anni della pandemia. All’origine del crollo, l’incertezza sulla crescita economica e il rapido aumento dei tassi di interesse.