Il ritorno dell’Ifa di Berlino

Torna in presenza l’Ifa di Berlino, ossia la maggiore fiera tecnologica europea dedicata all’elettronica di consumo, che si svolgerà dal 2 al 6 settembre. Saranno 5 giorni intensi con 1500 espositori da 48 paesi. Considerando che la prima edizione di questa fiera è stata nel 1924, molti prodotti innovativi sono passati per i suoi padiglioni. Infatti nel 1931 il fisico tedesco von Ardenne presentò il tubo catodico utilizzato in una dimostrazione di invio e ricezione immagini con la tv. Due anni più tardi, nel 1933, venne presentato una radio di grande successo tanto che durante la fiera ne vennero venduti 100mila pezzi. All’esposizione del 1938 AEG presentò il primo registratore automatico mentre l’anno successivo uno dei primi prototipi di tv a colori.

I prodotti della storia

Insomma, prodotti davvero innovativi come le audio cassette mostrate da Philips, che le aveva inventate, nel 1963. Questa edizione sarà molto focalizzata sui prodotti consumer per la casa intelligente, quella che dovrebbe consumare meno energia e ridurre l’inquinamento. Certo fino al 1980 i maggiori espositori erano tutte aziende europee, tedesche, olandesi ma anche italiane come Candy passata alcuni anni fa ai cinesi di Haier. Mentre oggi i leader sono tutti asiatici. Non solo cinesi ma soprattutto coreani. Come Samsung che non è solo prima al mondo per gli smartphone ma produce anche elettrodomestici di alta gamma. Come la lavatrice Bespoke che promette, con l’intelligenza artificiale applicata al lavaggio, il 54% di microplastiche in meno allo scarico, particelle di un paio di millimetri responsabili dell’inquinamento del mare.

Le grandi aziende

Mentre il consumo è ridotto grazie alla tecnologia Ecobubble, che usando acqua fredda invece che calda promette di mantenere il lavaggio e l’efficacia della pulizia abbattendo però il consumo di energia anche del 70% rispetto a un prodotto tradizionale. Sempre coreana è Lg che ha abbandonato la produzione di smartphone per concentrarsi sugli elettrodomestici intelligenti e tv di alta gamma tra cui il televisore a schermo piatto più grande del mondo, 97 pollici. Lg punta anche sui prodotti di nicchia ad esempio per togliere odori molesti alle snakers. Il prodotto si chiama ShoeCare con tecnologia TrueSteam per rinfrescare le scarpe. Questa soluzione sfrutta le proprietà assorbenti del filtro in zeolite Zeo-Dry per assorbire l’umidità e rimuovere i cattivi odori delle calzature. Il dispositivo è in grado di adattarsi alla tipologia di tessuto, tra cuoio, camoscio e gomma, adattando il processo di purificazione scegliendo tra 10 cicli diversi. Il ciclo standard richiede 37 minuti, è silenzioso (35 decibel) e può rinfrescare fino a 4 paia di scarpe contemporaneamente.

C’è ovviamente molto altro. Come generatori solari, accumulatori di energia domestici allo stato semi-solido, termostati e valvole per radiatori intelligenti, mini forni, zaini a rifiuti zero, caschi smart per la sicurezza dei motociclisti, serrature intelligenti, pulitori robotici per piscine, home theater supercompatti, dispositivi per la realtà virtuale, traduttori globali, sistemi di coltivazione indoor, dispositivi biometrici per animali domestici. Gli organizzatori si aspettano un numero di visitatori notevole nei 30 padiglioni. Nell’ultima edizione prepandemia sono stati circa 250mila con un numero però maggiore di espositori, 1930 contro i 1500 attuali.