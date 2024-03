Il sogno di far rinascere la Huawei italiana, Nextalia al lavoro per rilanciare Italtel

Italtel poteva, anzi doveva essere la Huawei italiana. Invece quello che era il campione italiano delle infrastrutture per le reti telefoniche, che ha realizzato le centraline elettroniche e poi ancora le reti Ip ha avuto un percorso tormentato cambiando diverse compagini azionarie da quando, nel 2000, Telecom cedette la società a un fondo statunitense e al gigante Usa delle infrastrutture per lo sviluppo del web, Cisco.

La società era leader negli apparati di reti tlc primo dell’arrivo dei concorrenti cinesi

Un lungo calvario che ha ridimensionato in maniera drastica la società. Da sottolineare che i suoi giganteschi “armadi” commutatori per le tlc, che erano leader nel mercato mondiale negli anni ’90, sono esposti (nonchè ipercopiati) nel museo degli apparati di rete approntato dal gigante del settore Huawei nelle sua sede centrale di Shenzen in Cina. Ora, dopo l’appartenenza a fondi, al tentativo (fallito) di rilancio da parte di Exprivia e poi di Psc, Italtel, che possiede tecnologia e brevetti nell’Ip, nel 5G e nel cloud ha trovato un nuovo dominus, Nextalia.

Nextalia vuole rilanciare anche il gruppo Psc che detiene il 54% di Italtel

In realtà, per quanto riguarda l’ultimo passaggio, Italtel non ha colpa. Infatti a portare i libri in tribunale è stato il gruppo Psc della famiglia Pesce che voleva diventare un campione nell’ambito della realizzazione di impianti tecnologici per grandi opere. Nextalia, guidata da Francesco Canzonieri, aveva fatto la sua proposta vincolante per intervenire nel concordato preventivo a novembre, che è stata accettata dai creditori del gruppo Psc.

Con questa operazione il fondo Nextalia si pone il duplice obiettivo di ristrutturare e rilanciare Gruppo Psc, puntando sulle sue competenze distintive e, nel contempo, accompagnare Italtel nel percorso di crescita e consolidamento. “Siamo molto contenti dell’interesse di Nextalia per Italtel – ha detto l’ad di Italtel Benedetto Di Salvo -. È una conferma dei risultati che abbiamo raggiunto con il piano di trasformazione avviato due anni fa. Nextalia ci permetterà di accelerare ulteriormente la crescita e consolidare la nostra leadership a supporto della digitalizzazione delle aziende e pubbliche amministrazioni”. Nextalia si è mossa insieme ai suoi investitori istituzionali come Intesa Sanpaolo, UnipolSai Assicurazioni, Fondazione Enpam, Istituto Atesino di Sviluppo, Confindustria, Coldiretti e Micheli Associati. Il concordato avrà esecuzione subordinatamente all’omologazione da parte del Tribunale secondo le procedure di legge e di quanto previsto nella proposta di assunzione.

La società vuole essere player di riferimento per le ristrutturazioni aziendali

“L’iniziativa promossa è importante nel panorama nazionale delle ristrutturazioni d’azienda, vogliamo consolidare il ruolo di Nextalia quale player istituzionale di riferimento in questo segmento – ha detto Canzonieri ad di Nextalia -. Nei prossimi mesi rilanceremo Gruppo Psc e riposizioneremo l’azienda nei principali segmenti di mercato. Il nostro fondo controllerà direttamente Italtel, azienda storica ed esempio di eccellenza italiana, che potrà fare leva sul network e sulla visione strategica di Nextalia per consolidare il percorso di crescita”.

Francesco Micheli è il presidente di Nextalia

Italtel dovrebbe rilasciare i risultati del 2023 a fine marzo. La società, che oggi lavora come system integrator soprattutto per le aziende, sarà partecipata oltre che da Nextalia (54%) che subentra a Psc ma anche dal fondo Classidra al 28% da Tim al 18%, ha circa 1300 tra Italia (800) e estero con 260 milioni di fatturato nel 2022. Per Italtel questa potrebbe essere la volta buona. Il presidente di Nextalia infatti è Francesco Micheli che ha all’attivo una serie impressionante di successi nel lancio e rilancio di aziende hi-tech.