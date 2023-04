Intelligenza artificiale, Musk pronto a lanciare la sua startup X.Ai

Musk pronto a lanciare la sua startup X.Ai

Elon Musk sfida OpenAi, la società che ha creato ChatGPT. Il multimiliardario sta lavorando a una nuova startup, battezzata X.Ai. A rivelarlo è il Financial Times, che scrive come al momento il capo di Tesla e Twitter stia mettendo insieme un gruppo di ingegneri e ricercatori e stia cercando investitori per far crescere il suo nuovo progetto. In realtà, X.Ai esiste già: è stata registrata in Nevada lo scorso 9 marzo. Musk figura come il suo presidente, accompagnato da Jared Birchall, ex banchiere di Morgan Stanley e responsabile della gestione dell’immenso patrimonio dello stesso Musk.