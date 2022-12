iPhone 14 da 128 giga sotto i mille euro su Amazon. Per la serie Pro consegne a gennaio

Apple, iPhone 14 a sconto su Amazon

Scende il prezzo dell’Iphone 14. Solo su Amazon, che è il principale store online della casa di Cupertino, il prezzo del modello con 128 Giga di memoria è sceso sotto i mille euro, 999 euro per la precisione con spedizione gratuita. Questo Iphone è il modello entry level di Apple ed è stato anche quello che ha avuto meno successo tra quelli a disposizione della serie 14.

Nessuno sconto invece per gli iPhone 14 Pro, dato che la produzione in Cina ha avuto qualche problema e procede a rilento.

I problemi in Cina di Apple

Lo stabilimento Foxconn di Zhengzhou in cui lavorano circa 200mila persone, come gli abitanti di una cittadina italiana, ha operato per un lungo periodo a regime ridotto per le misure di contenimento Covid.

Infatti su Amazon la consegna di questi prodotti, nonostante il prezzo significativo, il Pro da 128 giga costa 1339 euro, il Pro Max 1489 euro, è prevista dopo le feste di Natale, direttamente a gennaio. Mentre i modelli da 1Tera e da 256 giga non sono attualmente ordinabili con la promessa che torneranno presto a disposizione.

Previsioni delle vendite in calo

Le previsioni degli analisti indicano, fino a fine anno, un calo di 5 milioni di unità rispetto alle precedenti stime sui due iPhone 14 Pro e uno di 3 milioni per gli altri iPhone. E quindi la previsione complessiva di vendita cala a 74 milioni di unità contro gli 82 milioni stimati in precedenza.