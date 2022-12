Iphone 14 128 giga in offerta a 926 euro, ma Amazon esaurisce le scorte natalizie

Lo sconticino fa gola

Sono andati esauriti gli iPhone 14 con 128Giga di memoria in vendita su Amazon a 999 euro. Lo stesso è accaduto con un altro stock di iPhone 14 a 256Giga in vendita a 1029. Con questo prezzo su Amazon, subito disponibile, è rimasto l’iPhone 14 plus a 128 giga. Comunque, capita l’antifona dello “sconticino” che evidentemente fa gola in vista degli acquisti natalizi, anche i concorrenti si sono messi all’opera. Tanto che sul sito Mediaworld è possibile comperare l’iPhone 14 128 giga a 926 euro più circa 3 euro di spedizione ma è anche possibile il ritiro in negozio gratuito. Mediaworld offre anche l’iPhone 14 256 giga a 1029 euro. Le spedizioni sono promesse comunque prima di Natale.

L’offerta di Comet

Anche Unieuro ha approntato le offerte natalizie per gli iPhone 14. Il modello base costa 999 euro mentre quello con 128 giga di memoria 1029 euro. Unieuro promette però la spedizione gratuita. L’offerta più bassa è quella di Comet, azienda bolognese che offre un iPhone 14 128 giga (con cover rossa) a 899 euro. Sul sito ufficiale Apple non fa sconti: l’iPhone 14 128 giga costa 1029 euro mentre il Plus costa 1179 euro.