Klarna lancia piattaforma istantanea per l'influencer marketing: scopri quanto vale il mercato dei contenuti

Klarna è una società svedese di Fintech che si occupa di pagamenti con oltre un miliardo di fatturato. Ma due anni fa ha deciso di lanciare servizi di marketing e ha acquisito Apprl che è servita per lo sviluppo della sua nuova creatura, la Creator Platform destinata a rivoluzionare il...

Klarna è una società svedese di Fintech che si occupa di pagamenti con oltre un miliardo di fatturato. Ma due anni fa ha deciso di lanciare servizi di marketing e ha acquisito Apprl che è servita per lo sviluppo della sua nuova creatura, la Creator Platform destinata a rivoluzionare il mondo dei creatori di contenuti e dei brand che se ne servono per pubblicizzare in rete i loro prodotti. Si tratta di un mercato, quello dell’influencer marketing, da 16 miliardi di dollari. La piattaforma Klarna consente infatti ai retailer di coinvolgere il pubblico di riferimento e incrementare il ritorno sull’investimento delle collaborazioni con gli influencer, allo stesso tempo, dà ai creator la possibilità di massimizzare il guadagno potenziale. Klarna in questo modo espande ulteriormente il servizio di affiliate marketing, che genera già 600 milioni di lead all’anno per i 450mila merchant iscritti a livello globale. La Creator Platform, lanciata negli Stati Uniti nell’ottobre scorso è ora disponibile in tutti i 45 mercati dove Klarna è presente compreso il nostro paese che è risultato il quarto al mondo per influencer marketing.

Ecco come funziona la piattaforma:

Dopo aver collegato la propria pagina e-commerce a Klarna, il merchant sceglie i prodotti che desidera promuovere e imposta il livello di commissione preferito con cui ricompensare i creator.

Con pochi click, i creator selezionati possono generare i link da aggiungere ai propri contenuti sui social media e iniziare immediatamente a guadagnare.

Per lavorare con creator specifici, il merchant può inoltre filtrare il database globale dei creator di Klarna o semplicemente selezionare tra i suggerimenti generati dalla nostra intelligenza artificiale per trovare il più adatto.

I merchant possono esplorare i profili dei diversi creator sulla base di dati rilevanti come reach, tassi di conversione, localizzazione dell’audience e prodotti più performanti.

Per rendere la collaborazione ancora più semplice, la piattaforma include una funzione di messaggistica diretta con cui i creator e i brand possono chattare e gestire le richieste di gifting.

I contenuti che portano traffico alla pagina del merchant sono visibili istantaneamente sulle dashboard di Klarna, così che si possano seguire in tempo reale i click e le vendite generate dai singoli creator.

Confrontando le performance dei singoli creator, i brand possono spostare il budget verso quelli più efficaci per massimizzare il proprio ritorno sull’investimento.

A loro volta, i creator possono visualizzare sulla propria dashboard i prodotti e i brand più performanti, così da capire cosa funziona meglio per il proprio pubblico.

Infine, la fatturazione è gestita automaticamente dalla Creator Platform: i creator ricevono tutti i pagamenti con una semplice fattura mensile, mentre Klarna si occupa delle pratiche amministrative e fiscali.

E dunque invece di firmare contratti singoli per ogni nuova collaborazione i creator, tramite la piattaforma, possono entrare in contatto diretto con i brand più importanti a livello globale e possono scegliere tra migliaia di prodotti da consigliare immediatamente ai propri follower tramite i propri canali social. Allo stesso tempo, i merchant hanno accesso a un bacino di oltre 500mila creator a livello globale, dei quali, in caso di collaborazione, possono monitorare le performance in tempo reale (tra cui traffico, vendite, tassi di conversione e molto altro, tutto dettagliato in base a creator, canale e prodotto). Questo permette di incrementare le attività e di utilizzare i dati per reinvestire nei creator più performanti, massimizzando il risultato. In media, infatti, i brand che utilizzano la piattaforma vedono triplicare le vendite derivanti dalle collaborazioni con gli influencer e registrano una riduzione dell’80% del tempo dedicato alla gestione delle partnership con i creator.

https://creator.klarna.com/