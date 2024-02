L'Italia non è un paese per software: solo 1500 quelli fatti nella penisola

Italian Tech Landscape è il primo studio sul software made in Italy che ha mappato oltre 1.500 software realizzati nel nostro paese, divisi in 16 macrocategorie. Lo studio sul software made in Italy: fatturato 3,4 miliardi con 23mila dipendenti.

Dallo studio emerge che il fatturato totale delle software house italiane è di 3,48 miliardi di euro, con una media per azienda di 6,78 milioni di euro, e un’incidenza totale sul Pil del Paese dello 0,18%. Le aziende del software danno inoltre lavoro ad un totale di 23.109 dipendenti, con una media di 42 persone per azienda.

Software gestionali al 40% al secondo posto il comparto servizi

Fra le categorie individuate, la più rilevante in termini numerici è quella dei software gestionali, con il 40,2% del totale, seguita a una certa distanza dal comparto dei servizi (15,7%), del Martech (15,2%), delle HR (9,8%) e dai software ERP (6%).

Fermo il settore dell’intelligenza artificiale al 3,6%

Nonostante le grandi potenzialità, resta per adesso fermo al 3,6% il settore dei software italiani basati sull’Intelligenza Artificiale, come conseguenza dell’ancora difficile accessibilità di queste soluzioni per le micro, piccole e medie imprese – tanto in termini di investimento iniziale, quanto di competenze richieste.

Lombardia prima per numero di aziende seguita dal Piemonte

La prima regione per numero di aziende è la Lombardia, con il 36,6% dei software italiani sviluppati. Seguono Piemonte (11,1%), Emilia-Romagna (9,4%), Veneto (8,3%), Toscana (7,3%) e Lazio (5%). La Lombardia si posiziona sul primo gradino del podio anche per quanto riguarda fatturato complessivo e dipendenti, con 1,451 miliardi di fatturato totale delle sue aziende del software (41,7% del totale nazionale) e con 8.091 dipendenti (35%). Medaglia d’argento in entrambi i casi per l’Emilia-Romagna, con 401 milioni di fatturato totale e 2.639 dipendenti. Terzo posto rispettivamente per Umbria (343 milioni e Toscana (2.047 dipendenti). Incoraggianti i numeri anche per quel che riguarda le Start-up italiane del software, che raggiungono un fatturato complessivo di 172 milioni di euro (1,36 milioni in media), occupando 1.652 persone (12 dipendenti in media).

In grande crescita le start-up

“La tecnologia e l’innovazione saranno i motori della crescita del prossimo secolo e trascurarli sarebbe un grave errore – ha spiegato Max Brigida, fondatore di Software Italiani e ideatore del progetto – La crescita del mondo start-up evidenziata nello studio rappresenta il momento del mercato italiano, propenso alla crescita, con talenti e soluzioni all’avanguardia“.

Software giovani: la maggior parte è sul mercato da meno di 5 anni

Inoltre si tratta per la maggior parte di soluzioni “giovani”: il 58% è sul mercato da meno di 5 anni, mentre solo il 16% ha fra i 5 e i 10 anni, il 18% ha fra i 10 e i 25 anni e il solo 4% raggiunge il record di longevità di oltre di 25 anni. Software Italiani è un ecosistema di iniziative che vogliono incentivare l’uso dei software sviluppati in Italia e creare un Made in Italy tecnologico. Il fine è di incentivare e stimolare la conoscenza delle tecnologie e aiutare le aziende nell’adozione di soluzioni progettate e sviluppate in Italia.