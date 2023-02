Meta prepara nuovi tagli, valutazioni negative per migliaia di dipendenti

Valutazioni negative a migliaia di dipendenti

Meta, la società proprietaria delle piattaforme Facebook e Instagram, ha inviato valutazioni negative a migliaia di dipendenti, nel quadro di un processo di revisione della performance del personale. Fonti anonime hanno riferito al “Wall Street Journal” che si tratterebbe di un segnale di possibili nuovi licenziamenti nel prossimo futuro. Secondo le fonti, i vertici della società si aspettano che le valutazioni negative inducano più dipendenti ad abbandonare l’azienda nelle prossime settimane: se ciò non dovesse avvenire il management potrebbe valutare nuovi tagli al personale dopo il recente licenziamento di circa 11 mila persone. Una comunicazione di “performance inferiore alle aspettative” sarebbe stata recapitata ad almeno il 10 per cento della forza lavoro di Meta.

Mentre all’inizio di febbraio il Financial Times aveva affermato che Meta stava posticipando la tempistica per l’approvazione dei budget di più team, in quanto cercava di ridurre l’organico. L’anno scorso sono stati licenziati 11.000 dipendenti, pari a circa il 13% della forza lavoro.

Aumentano gli utenti

La notizia positiva è arrivata circa 20 giorni fa quando il gruppo ha annunciato il continuo aumento di utenti. “La nostra comunità continua a crescere. Facebook ha raggiunto quota 2 miliardi di utenti attivi giornalieri”, ha detto l’amministratore delegato di Meta, Mark Zuckerberg. Meno rassicuranti le sue parole in relazione al futuro: in risposta alle pressioni sui costi e all’indebolimento dell’economia ha definito il 2023 come “l’anno dell’efficienza”, durante il quale il colosso dei social intende divenire “più solido e agile”.