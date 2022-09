Il modello dell’iPhone che vende di più

Quale è il modello di iPhone 14 che vende meglio? La risposta non è ovvia ma è proprio quello più costoso ossia l’iPhone 14 Pro meglio ancora in versione Max, ossia con schermo più grande, che vende meglio rispetto alle versioni base 14 e 14 Plus. Analizzando i preordini durante il primo weekend, l’analista cinese Ming-Chi Kuo ha stabilito che gli iPhone 14 e 14 Plus stanno vendendo meno anche rispetto rispetto all’iPhone 13 Mini ed iPhone SE 3. Da sottolineare che il modello “mini” è stato cancellato proprio a causa delle vendite troppo basse. La domanda di iPhone 14 è molto legata al mercato cinese dove i tempi di consegna per il modello Pro sarebbero arrivati a 7 settimane di ritardo rispetto alla data promessa, ossia il 16 settembre.

Tanto che il sito di JD.com ha avuto problemi a gestire i pagamenti per l’elevata mole di traffico. La notizia è positiva per tutta la catena di approvvigionamento, inclusa STMicroelectronics, che deriva circa il 20% del fatturato dai componenti che vende ad Apple. Equita ha un rating hold e un target price a 45 euro sul titolo Stm che ieri però è sceso a Piazza Affari dopo il dato dell’inflazione, peggiore del previsto, sul mercato Usa che ha sgonfiato i progressi delle Borse mondiali. Per Stm comunque l’ad Jean-Marc Chery aveva confermato qualche giorno fa le previsioni del 2022 con vendite a circa 16 miliardi di dollari e un margine lordo al 47% circa.

Comprare il meglio

Quanto alle forti vendite del modello Pro bisogna anche considerare che chi acquista un iPhone immediatamente dopo il lancio vuole il meglio. Sono fan accaniti di Apple una categoria che predilige da sempre, anche per disponibilità economica, i modelli più innovativi e performanti, come è appunto il Pro. L’analista Kuo ritiene che il 55% delle spedizioni di iPhone 14 riguarda le varianti top di gamma Pro e Pro Max, con il restante 45% è per il base e l’iPhone 14 Plus dove i tempi di consegna sono molto più rapidi e previsti entro il 16 settembre come si evince dalla informazioni presenti nello store online della stessa Apple.

Se il trend dovesse proseguire, non è escluso che Apple decida di aumentare le spedizioni delle due varianti Pro a discapito di quelle standard. Per l’analista cinese inoltre i tempi delle varianti Pro sono anche maggiori di quelli della generazione 13 lanciata lo scorso anno, al netto della situazione pandemica e relative chiusure di fabbriche. Considerando che anche il mercato dei semiconduttori è in ripresa rispetto a oltre dodici mesi fa, quando la carenza di chip era sicuramente più grave. Viste le premesse i fornitori dei modelli non Pro potrebbero vedersi diminuire le entrate in modo significativo tra settembre e ottobre proprio a fronte di numeri più bassi delle attese.

Molte novità

È molto probabile che con il tempo le vendite dei modelli standard di iPhone 14 vadano ad aumentare. Ma certamente i modelli Pro offrono qualche novità in più rispetto a quelli base, come la Dynamic Island, lo schermo always-on ed una fotocamera da 48 MegaPixel. Rispetto al lancio del 13 comunque il successo della variante Pro dell’iPhone 14 pare al momento maggiore. Tra l’altro al momento comunque è il 14 Plus a non convincere gli utenti, probabilmente anche a causa dei prezzi troppo alti. Dato che con una leggera differenza di prezzo ma con tante caratteristiche aggiuntive si può acquistare un 14 Pro.

Eppure la novità era proprio il modello Plus dato che il Mini non aveva avuto successo. Mentre il Plus, equipaggiato da un display più ampio, doveva fare da contraltare al modello Pro Max, ovviamente più costoso (in Italia 1489). Mentre il modello Plus, con schermo da 6,7 pollici come il Pro Max, ha un prezzo di 1.179 euro (da 128 giga), che evidentemente non spinge un utente a preferirlo a un 13 Pro Max che costa 1.119 o anche a un iPhone 13 (prezzo 794), che tra l’altro ha sostanzialmente le stesse specifiche.