Ancora problemi per Meta: non vanno gli account di Instagram

Instagram non va

Ci risiamo. Non bastassero le perdite nel Metaverso, i malfunzionamenti tornano a infierire su Meta dopo una settimana dall’ultimo down: stavolta però i problemi riguardano solo Instagram e non Whatsapp che sembra funzionare regolarmente.

I problemi agli account di Instagram

Lunedì 31 ottobre, ore 13:57. Migliaia di segnalazioni iniziano ad arrivare per malfunzionamento della piattaforma. Non la prima volta che succede, chiaro. Ma oggi sono gli account il problema. Gli utenti segnalano una sospensione senza un apparente motivo.

Agli utenti che provano ad accedere al social network praticamente compare una schermata che li avvisa che il loro account è stato sospeso, senza ulteriori spiegazioni. Oltre a ciò molti utenti stanno registrando problemi nel caricare contenuti e nello scorrere il feed con foto e video. È possibile che le due cose siano collegate tra loro e che dunque il problema riguardi l’intera piattaforma, non una sola sua sezione. Per adesso, non sono arrivate comunicazioni ufficiali.

La giornata del 25 ottobre

Il 25 ottobre già era stata una giornata difficileGiornata difficile per Meta e le sue piattaforme. Prima WhatsApp si era bloccato per qualche ora, ma anche Instagram ha mostrato malfunzionamenti. Nello specifico, sono state soprattutto le Storie a non funzionare correttamente: molti utenti hanno segnalato infatti di vedere storie di settimane o mesi fa, altri sostenevano che queste scorressero a velocità più elevata del normale, altri ancora non riuscivano proprio a caricarle.