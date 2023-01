Samsung mette le mani avanti: "L'utile nel quarto trimestre è sceso del 69%"

Samsung, calo del 69% degli utili nell’ultimo trimestre

Samsung mette le mani avanti e prepara gli investitori a pessimi risultati nell’ultimo trimestre del 2022. Il più grande produttore mondiale di chip, smartphone e tv ha infatti spiegato oggi che da ottobre a dicembre si aspetta un vero e proprio crollo dei profitti del 69%. In tre mesi si aspettano di fare registrare utili per 4,3 trilioni di won, pari a 3,37 miliardi di dollari, in caduta libera rispetto ai 13,87 trilioni di won dello stesso periodo del 2021.

A provocare il netto calo dei conti di Samsung è stat il crollo dei prezzi dei chip di memoria e della loro domanda a causa della frenata dell’economia globale. Se le cifre previste verranno confermate il 31 gennaio, quando verranno pubblicati i dati definitivi, si tratterebbe del minor utile trimestrale di Samsung dal 2014. “Tutte le attività di Samsung hanno avuto un momento difficile, ma soprattutto chip e dispositivi mobili”, ha spiegato Lee Min-hee, analista di Bnk Investment & Securities, a Reuters.

Preoccupazioni anche per il prossimo trimestre

L’inflazione alta in tutto il mondo e le sempre più probabili difficoltà economiche hanno portato i consumatori a rivedere le loro scelte. Nel business mobile Samsung avrebbe accusato vendite in calo, con i consumatori che avrebbero scelto di rimandare gli acquisti di nuovi smartphone.

Le previsioni non sono rosee per il futuro di Samsung. Tre analisti hanno spiegato a Reuters di aspettarsi che i profitti di Samsung scenderanno di nuovo nel trimestre in corso. In particolare potrebbe verificarsi un calo nel settore dei chip a causa di un probabile ulteriore calo dei prezzi dei chip di memoria.