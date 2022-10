Gli utili di Samsung crollano nel terzo trimestre

Crisi e inflazione si abbattono anche su Samsung. Il colosso coreano perde infatti il 32% di utili scendendo a 10.800 miliardi nel periodo tra luglio e settembre. Mentre il fatturato del terzo trimestre sale di pochissimo, cioè solo del 2,7% arrivando a 76.000 miliardi di won. Tra le cause del crollo, oltre alla diminuzione della spesa dei consumatori, c’è anche il calo della moneta nazionale.

Difficoltà nel trovare le materie prime

Sono risultati questi che tradiscono le aspettative di mercato. Gli analisti infatti avevano previsto in media 11.900 miliardi di won di utile e operativo e un fatturato superiore, cioè 78.200 miliardi. A determinare questa situazione anche la rivalutazione del dollaro che ha recuperato su varie valute, mentre il won ha raggiunto minimi storici che non si vedevano da più di 10 anni. Il rafforzamento della moneta americana ha quindi determinato l’aumento del costo della materie prime indispensabili per costruire gli smartphone. In difficoltà però ci sono anche i colossi Usa come Apple: la casa di Cupertino, afflitta pure dal problema chip, ha infatti rinunciato alla sovrapproduzione del suo nuovo iPhone 14 nella sua versione base.

Il crollo della domanda dei chip di Samsung

Samsung presenterà, ad ogni modo, i risultati completi del terzo trimestre alla fine del mese. Su di lei, che è tra i maggiori produttori mondiali di chip, pesa il crollo della domanda di quelli di propria produzione. Gli analisti di JP Morgan hanno previsto che i prezzi medi dei chip di memoria Dram (proprio quelli prodotti da Samsung) scenderanno infatti del 12% quest’anno e del 18% nel 2023.

Il crollo del titolo in Borsa e la task force di Samsung

Il titolo Samsung, nel frattempo, è crollato di quasi il 40% Per metterci una pezza, il presidente Jay Y. Lee avrebbe addirittura istituito una task force dedicata per migliorare i rendimenti degli azionisti. Non si esclude l’ipotesi di restituire parte del denaro, piuttosto che riutilizzarlo.