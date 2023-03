Sesa sigla l'accordo per acquisire il 51% di 130 Servicing

Sesa prende la maggioranza di 130 Servicing

(Teleborsa) – Sesa ha sottoscritto un accordo di partnership, attraverso la controllata Base Digitale Group, per l’acquisizione del 51% di 130 Servicing, rafforzando le proprie competenze nel settore dei servizi di consulenza e piattaforme digitali per il mercato financial services.

130 Servicing, con sede a Milano ed un organico di circa 120 risorse umane, offre advisory, servizi e soluzioni di master servicing non di erogazione per società di gestione del risparmio, investitori istituzionali e società di intermediazione mobiliare e finanziaria. La Società, con ricavi annuali per circa Eu 15 milioni, un Ebitda margin del 20%, ha sviluppato internamente una piattaforma digitale per la completa gestione delle attività, compliant con gli standard dell’Autorità di Vigilanza e le best practices del mercato di riferimento.

Lo sviluppo di Base Digitale Group

Base Digitale Group, a seguito dell’operazione, rafforza il proprio posizionamento quale player di riferimento nell’offerta di vertical application e piattaforme per la digitalizzazione del settore financial services, con un perimetro atteso di ricavi nell’esercizio al 30 aprile 2024 di circa Eu 130 milioni, 850 risorse umane e circa 500 clienti sul territorio nazionale.

Dopo il recente avvio operativo della partnership con Centrico (Gruppo Banca Sella) e della società controllata BDY, questa operazione arricchisce ulteriormente le capacità di supportare il percorso di digitalizzazione dell’industria dei financial services.