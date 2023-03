Smartphone business, robusti e ultra sicuri per difendere i dati aziendali. Ecco i migliori

Smartphone business, robusti e ultra sicuri

Ultra robusti, super performanti e molto sicuri. Queste sono le caratteristiche degli smartphone business, quelli che vengono impiegati non solo per diletto ma anche nelle attività lavorative. Ovviamente la maggioranza delle persone usa un solo cellulare per entrambe le cose ma ci sono professioni che richiedono smartphone con caratteristiche specifiche.

Proprio come i rugged phone, ossia i cellulari robusti pensati per chi svolge attività lavorative in ambienti particolari: molto umidi, molto freddi o caldi e polverosi. I rugged phone in pratica hanno custodie pesanti e sigillate per essere più resistenti. Infatti sopravvivono sott’acqua per ben 5 ore e a cadute da oltre due metri. Fino a poco tempo fa però le loro prestazioni, per quanto riguarda display e velocità di connessione alla rete dati, erano molto basse.

Ora invece accanto alla resistenza e alla durata della batteria le prestazioni sono simili a quelle di un normale smartphone. Le fotocamere non sono solitamente il punto di forza dei rugged phone, ma è comunque possibile scattare buone foto, soprattutto di giorno. Non mancano comunque soluzioni con fotocamere di buona qualità. Da sottolineare inoltre la presenza di certificazioni per la resistenza ad acqua e polvere, quasi sempre IP68 o IP69, e molto spesso anche quella relativa allo standard militare MIL-STD-810G che ne garantisce la resistenza.

Samsung è il solo grande produttore

Samsung è il solo grande produttore a continuare a realizzare smartphone rugged. Infatti il Galaxy XCover Pro, pensato per una utenza professionale, contare su uno schermo FullHD+ da 6,3 pollici con un design moderno. Il design è in linea con gli smartphone tradizionali, ma con cornici meno sofisticate, e con un grip superiore alla media. Buona la batteria da 4.050 mAh che basta però per una sola giornata.

Per avere una batteria più potente bisogna puntare su rugget phone specifici come l’AGM H5 che arriva a 7000 mAh e offre due giorni di autonomia. Dispone di una fotocamera per la visione notturna e serve anche per ascoltare la musica lavorando. Può infatti diventare uno speaker, grazie al potente altoparlante posteriore.

Da segnalare il DOOGEE V20 che ha uno schermo Amoled, una rarità in questo segmento, e nella parte posteriore, a fianco della fotocamera, è presente un secondo schermo che permette di controllare alcune funzioni e visualizzare informazioni utili. Monta una fotocamera per la visione notturna, in grado di scattare anche al buio. Grande batteria molto performante in grado di coprire anche 3 giorni di utilizzo. Inoltre ha un doppio slot (dual sim) per sim, entrambe supportano il 5G. Questi smartphone costano in media dai 300 ai 400 euro.

Per lavorare anche in mobilità

Poi ci sono gli smartphone di fascia alta, molto costosi ma ottimi per lavorare in mobilità. Tra questi il Samsung S23 Ultra è provvisto di caratteristiche molto interessanti per il business tra cui l’altoparlante che in vivavoce permette di chiamare anche se c’è rumore di fondo. Inoltre è equipaggiato, tramite Android Auto, di ricarica wireless da utilizzare in automobile, utile se si fanno frequenti spostamenti. Ottimo il comparto fotocamere non solo per qualità ma anche per versatilità, dall’ultra-grandangolo allo zoom ottico 10X che permette di fotografare sia da molto vicino sia da molto lontano. Scansione dei documenti compresa.

L’S23 Ultra dispone anche di penna ottima per l’utilizzo business per prendere appunti al volo, senza nemmeno aver bisogno di sbloccare un telefono, oppure ricevere un documento in Pdf e poterlo compilare e firmare per rispedirlo immediatamente senza doverlo scaricare. Gli appunti possono poi essere integrati anche con immagini, documenti scansionati dalla fotocamera e note vocali.

Da considerare che la suite di Microsoft Office perfettamente integrata con la S Pen. Così anche su Word ad esempio risulta facilissimo scrivere a mano libera con la penna prendendo appunti sul testo o anche evidenziarlo. Per la sicurezza c’è Knox. Su tutta la serie Galaxy di Samsung c’è un’area personale, nella quale riporre file, note, immagini in un ambiente protetto da codice PIN.

Mentre DEX è l’interfaccia desktop. Si attiva collegando lo smartphone al monitor via USB-C oppure via wireless per avere accesso a tutti i file presenti nello smartphone. Utile anche per usare le app più comodamente, magari collegando una tastiera Bluetooth, oppure per trasferire file da un dispositivo all’altro trascinandoli sullo schermo con un drag and drop. Si tratta di uno smartphone costoso che, a seconda delle specifiche tecniche parte da 1.100 fino a 1.900 euro.

Nella fascia alta c’è l’iPhone

Tra gli smartphone business di fascia alta non può mancare l’iPhone di Apple se si lavora in ambiente Mac. Sarà così più semplice passare file con AirDrop oppure utilizzare la nuvola di iCloud. Ma non solo: account aziendali possono sincronizzare direttamente file e contenuti, così come aggiornare le app su tutti i dispositivi, in un colpo solo. In questo ambito l’ultimo arrivato l’iPhone 14 in versione Pro Max con schermo da 6,7 pollici è certamente lo smartphone ideale.

Dispone della possibilità di inviare SOS via satellite ossia inviando un messaggio anche quando non è disponibile una rete cellulare o Wi-Fi, grazie a una combinazione di componenti progettati ad hoc e software perfettamente integrato. Questo servizio, gratuito per due anni dall’acquisto dello smartphone, ha già aiutato molte persone in situazioni di emergenza negli Stati Uniti, in Canada, Francia, Germania, Irlanda e nel Regno Unito, verrà introdotto entro anche in Italia. Anche in questo caso il prezzo, a seconda delle specifiche tecniche è compreso tra i 1500 e i 2mila euro per il modello con 1Tera di memoria.

La serie Pixel di Google

Per scendere di prezzo ci sono gli smartphone di Google. La serie Pixel, l’ultimo è il Pixel 7 anche in versione Pro è un ottimo sistema per ottenere i più recenti aggiornamenti di sicurezza dato che Google è anche la società che sviluppa e aggiorna il sistema operativo Android, ossia quello più usato negli smartphone. Il modello 6a, oltre ad offrire un’interfaccia Android semplice, fa parte del programma di certificazione per la sicurezza aziendale. Questi smartphone dato che sono di Google sono tra i primi a ricevere le patch e gli update del sistema operativo Android. In questo caso i prezzi vanno da 400 a 800 euro.

L’ultimo arrivato è un Motorola

Tra gli smartphone business l’ultimo arrivato, con una strategia a 360 gradi dedicata a questo segmento, è il Think Phone di Motorola, pensato soprattutto per le grandi aziende. Al centro del nuovo smartphone c’è infatti la sicurezza. Il Think Phone infatti è supportato da ThinkShield una piattaforma di security di Motorola con hardware e software e processi specifici che garantiscono la massima sicurezza del dispositivo.

E anche dotato di Moto Secure, una applicazione che funge da hub per gli elementi relativi alla sicurezza e alla privacy e di Moto KeySafe, un processore separato che gira su Android e che aggiunge un ulteriore livello di sicurezza per proteggere al meglio i dati più sensibili. Inoltre c’è anche un team di assistenza dedicato in caso di problemi. Ovviamente il prodotto è completamente compatibile con i pc di Lenovo, il gigante cinese che, dopo aver comperato Ibm ha acquisito anche il marchio Motorola. Anche il questo caso il prezzo non è basso: 999 euro ma con sconti sensibili secondo quantità.