La resurrezione di Snapchat, oltre 4 mln di abbonati al servizio plus

Snap, società statunitense di fotocamere e social media, ha comunicato che il servizio a pagamento Snapchat+ ha superato i quattro milioni di abbondati. Lanciato un anno fa, il servizio in abbonamento offre accesso a funzionalità esclusive, sperimentali e pre-rilascio. Gli abbonati possono usufruire prima di nuove offerte come Snapchat per il Web e il Chatbot basato sull’intelligenza artificiale, My AI, oltre a temi e icone personalizzate.

Sostanzialmente stabile rispetto alla seduta precedente Snap, che si attesta a 11,65 USD. A livello operativo si prevede una seduta all’insegna dell’incertezza con prima resistenza vista a quota 11,93, mentre l’area di supporto più immediata è stimata a 11,47. (Teleborsa)

(Foto: Photo by Souvik Banerjee on Unsplash)